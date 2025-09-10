Deportes

Periodista de Deportivas Columbia usó una fuerte palabra para calificar a los jugadores de la Sele

Un periodista de Deportivas Columbia demostró toda su molestia tras el empate de Costa Rica ante Haití

Por Yenci Aguilar Arroyo
Leonardo Cordero, periodista de Deportivas Columbia no se guardó nada y llamó inútiles a los jugadores de la Selección Nacional. Instagram Leo Cordero.
Leonardo Cordero, periodista de Deportivas Columbia, no se guardó nada con los jugadores de la Selección Nacional. Instagram Leo Cordero. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

Uno de los periodistas de Deportivas Columbia perdió la dulzura y luego del empate contra Haití le tiró con todo a los jugadores de la Selección Nacional.

El empate 3-3 contra los caribeños dejó a los aficionados muy molestos, porque en este momento Costa Rica está fuera del Mundial sin ni siquiera poder jugar el repechaje hacia la Copa del Mundo del 2026.

El resultado hizo que Leonardo Cordero estallara y dijera algo de los jugadores que sorprendió hasta a sus propios compañeros.

“Lo que me duele es que las proyecciones que tenemos, en cuanto nos falta, no nos alcanzan para clasificar. Lo había dicho, este torneo no nos gustaba y nos cayó el rival más duro de los que estaban en ese segundo bombo, que es Honduras.

Columbia
El periodista se mostró frustrado por lo que pasó en el estadio Nacional. Archivo.

“Mis proyecciones eran dos triunfos en los primeros partidos, 6 puntos, y si perdíamos en Honduras nos daba el presupuesto, pero estos inútiles (jugadores), hay que decirle a los jugadores que son inútiles, que no pueden sostener los resultados y casi nos tienen fuera de la Copa del Mundo”, dijo Cordero.

Su compañero Anthony Porras se mostró sorprendido por lo que dijo Leo:

“Opa, qué fuerte”, le replicó en la transmisión del martes por la noche.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

