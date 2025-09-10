Rolando Fonseca da la lista de los líderes que deben volver a la Selección Nacional y da sus razones

Rolando Fonseca dijo quiénes deben volver a la Selección Nacional y justificó sus razones. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Rolando Fonseca fue claro en que a la Selección Nacional le faltan líderes dentro de la cancha y por eso dijo que hay jugadores que deben volver a la Tricolor.

Este miércoles, luego del partido contra Haití, el exdelantero dijo en Telenoticias que en la Sele faltan esas voces que apoyen a los jugadores jóvenes y el peso no puede caer solamente sobre Keylor Navas.

“El liderazgo carece dentro y fuera de la cancha, hay que sacar a ese poco de chicos que están en una zona de confort, necesitan guías, ese liderazgo no puede venir solo de Keylor, porque él viene de atrás”, afirmó.

De inmediato dio nombres de jugadores de equipos como Saprissa, Alajuelense y Cartaginés.

“Hay que rescatar a (Kendall) Waston, Celso (Borges), (Johan) Venegas, Marcos Ureña y a Joel (Campbell).

“A Waston para que asuste, a (David) Guzmán que te parta la pata y Venegas es un muchacho que tácticamente siempre te va a cumpluir y hace gol”, dijo el Principito.

Fonseca, además, fue enfático en que Miguel Herrera debe irse de la Selección y que la decisión de destituirlo tuvo que tomarse en la noche, luego del empate 3-3 contra los caribeños.