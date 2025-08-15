¡Se prendió esto! Agentes de Manfred Ugalde y de Jimmy Marín chocan por un ácido comentario

José Luis Rodríguez representa a figuras como Jimmy Marín. Foto: Instagram.

Un comentario sobre la diferencia entre la mentalidad de los futbolistas costarricenses y panameños generó todo un debate entre los agentes ticos José Luis Rodríguez y Kurt Morsink que picó más de la cuenta.

Resulta que el Puma, como le apodan al representante de diversos jugadores, entre ellos Jimmy Marín y Fernán Faerron, se dejó decir por qué cree que los panamaños nos están sacando ventaja actualmente.

“El tico es muy débil mentalmente, por eso es que Panamá nos pasó por encima hace rato, yo saqué a Andrés Andre, Amir Murillo, a José Luis Rodríguez Cocobolo y no se devuelven, esos chicos no se devuelven.

“Son chicos de zonas marginales durísimas en Panamá, me dicen: ‘no me importa no ser titular, que el entrenador sea racista, que me trate mal, yo de acá no me devuelvo, yo cumplo mi contrato, este entrenador en un momento se irá y vendrá otro que se enamorará de mí’, y ahí van y hacen carrera”, dijo en una entrevista en Tigo Sports.

Kurt Morsink es el agente de jugadores como Alonso Martínez.

Al escuchar esas declaraciones, Morsink brincó y salió a contradecir a su colega y le tiró un filazo que tal vez sean sus jugadores los que están mal formados.

“José Luis Rodríguez (Fútbol Consultants) puede decir lo que quiera, pero me parece una falta de respeto hacia nuestros futbolistas costarricenses que a lo largo de la historia han tenido carreras más brillantes y exitosas que la de los panameños como Paulo César Wanchope o Bryan Ruiz, decir que somos débiles mentalmente no va, tanto así que el mejor futbolista en la historia de la Concacaf se llama Keylor Navas.

“Yo imagino que habla desde su experiencia con su agencia de representación, donde sus futbolistas por mala preparación integral se detienen rápidamente y se devuelven. Te puedo dar seguridad que jugadores que hemos sacado nosotros como Manfred Ugalde, Alonso Martínez y Francisco Calvo entre muchos otros más, son muy fuertes mentalmente y por eso llevan varios años en el exterior, no puede venir a decir que los panameños nos pasan por encima”, leyó más tarde el periodista José Alberto Montenegro en Tigo Sports, con lo que avivó la polémica.

