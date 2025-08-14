Un ofensivo gesto de Jeaustin Campos lo metió en un problemón con toda Centroamérica

En ESPN criticaron muy duro a Jeaustin Campos por este gesto tras el partido ante el Municipal de Guatemala. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Jeaustin Campos atraviesa momentos complicados como técnico del Real España de Honduras en el que los resultados no lo acompañan y la dulzura del carácter tampoco.

Tras perder contra el Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana, un video lo deja muy mal parado, pues en él se le ve haciendo un gesto que muchos consideraron ofensivo y criticaron a nivel de medios.

Cuando iba saliendo, el DT hizo lo que parece una señal de indios al público chapín, poniendo y quitando la mano de su boca rápidamente, lo que podría considerarse un gesto racista en un país con gran población indígena.

Al ver las imágenes, en el programa Equipo F de la cadena ESPN, comunicadores de diversas partes de Centroamérica censuraron al entrenador.

“Es un gesto que Jeaustin Campos tendrá que explicar, alguien que tiene mucha experiencia para ponerse en estas cosas”, destacó el periodista tico Daniel Murillo.

Por su parte, el salvadoreño Mauricio Rivas afirmó estar totalmente decepcionado de ver lo hecho por Campos y que la admiración que siente en lo deportivo, la pierde con cosas así.

“La verdad que yo tenía otro concepto de Jeaustin Campos, una cosa es como entrenador, pero personalidad no, no, me parece que me equivoqué durante todo este tiempo cómo él se maneja, esto es un insulto muy grave y grande a nivel de región y la verdad es repudiable, es el mejor adjetivo que podemos ocupar”

“No puedes desconectar tu cerebro con tus manos o lo que dices, yo pensé que era mucho más profesional y serio, es repudiable totalmente lo que ha generado para toda la región centroamericana”, comentó el cuscatleco.

Miltón Meléndez, periodista guatemalteco, lo calificó como un episodio lamentable y pidió a Concacaf investigar el hecho.

“Hay que decir que durante el partido, muchos aficionados le pasaron diciendo cosas, eso es cierto, pero se supone que el de adentro, el profesional, el que en teoría es profesional, señor Jeaustin Campos, tiene que demostrar ese respeto, no es la primera vez que pasa y ojalá que Concacaf abra un expediente porque esos temas son los que generan más violencia.

Georgina Hernández, reportera hondureña afirmó que debe haber una sanción para sentar un precedente y por provocar al público.

“Así como lo hizo Jafet Soto con la afición de Alajuelense, acá también debe haber una sanción”, añadió.

Tras el partido, a Campos le preguntaron qué quiso decir con su gesto y negó que fuera algo racista y ofensivo, “Nos dejaron callados, eso es“, se limitó a decir únicamente.

A Jeaustin no solo lo critican por este gesto, sino que la prensa hondureña en general le tiró muy duro porque su equipo está prácticamente eliminado de la Copa Centroamericana.

En el debut del certamen La Máquina había perdido 4-2 en Costa Rica ante el Herediano y se hunde en el último lugar del grupo B como el único equipo sin puntos y una situación muy complicada para avanzar de ronda.