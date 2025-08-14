A Jeaustin Campos le están volando tieso y parejo en Honduras por un fuerte motivo

Jeaustin Campos la está pasando mal en la Copa Centroamericana con el Real España de Honduras (Alonso Tenorio/Atenorio)

Jeaustin Campos fue uno de los grandes señalados este miércoles luego que el Real España de Honduras volviera a perder en la Copa Centroamericana, esta vez por 2-1 en la casa del Municipal de Guatemala.

En el debut del certamen La Máquina había perdido 4-2 en Costa Rica ante el Herediano y se hunde en el último lugar del grupo B como el único equipo sin puntos y una situación muy complicada para avanzar de ronda.

Ante los Rojos, los aurinegros iban ganando 1-0 en el primer tiempo, pero les dieron la vuelta al marcador, motivo por el que periodistas y aficionados señalaron al técnico tico.

“Desde la elección de los jugadores y el planteamiento, Jeaustin Campos propuso un partido temeroso ante un rival que no había ganado en Copa y que llegó muy presionado. Se puso a ganar y decidió replegarse de forma exagerada por demasiado tiempo. Campos sale señalado en una derrota que lo deja al borde de la eliminación”, señaló el periodista Óscar Funes.

“QUE VA A JUSTIFICAR AHORA JEAUSTIN CAMPOS? Real España no juega a NADA. Planteamiento defensivo, ni perdiendo se animaron a atacar y de paso saca al portero Onan y vuelve con Buba López”, dijo Óscar “Bebeto” López, otro comunicador.

“Ha sido el partido más pobre de Real España en la era Jeaustin Campos. Ninguna jugada generada en ataque; el gol vino a balón parado. Todo el partido aguantando y ni con el marcador en contra se animaron a atacar. Nadie colabora. Ni el DT ni jugadores. Nadie se salva”, indicó por su parte Omar Gutiérrez.

Jeaustin se defendió al asegurar que al equipo le ha faltado jerarquía y que mientras matemáticamente les de, seguirán peleando.

“Hay momentos puntuales que necesitamos jerarquía, necesitamos que la gente de experiencia saque su jerarquía para manejar distintos tipos de partidos, hoy se nos fue en cinco, diez minutos. Tácticamente hubo movimientos que no pudieron captar los muchachos, el resto es historia, tratar de jugar directo y sacar partido a la altura de los delanteros, pero nos faltó eso, en estos juegos se ocupa jerarquía, Municipal la tuvo.

“Este es el grupo de la muerte, nadie hará puntuación perfecta. Imagínate, nosotros perdimos los primeros dos juegos y tenemos chances de clasificar, esto habla de que es reñido. Hemos mejorado mucho respecto al primer juego, pero hay muchas cosas por trabajar, queremos que hayan menos distracciones. El sábado se viene Olimpia, un clásico, lo disputaremos con los mejores hombres que tengamos”, justificó Campos.