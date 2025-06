Jeaustin Campos reveló por qué no volvería a Saprissa mientras Juan Carlos Rojas sea el presidente

Ver esta escena de nuevo en el Saprissa no es algo posible por lo creen Jeaustin Campos y Juan Carlos Rojas. (MANUEL VEGA Q.)

Jeaustin Campos no se anduvo por las ramas para hablar del Saprissa y el porqué no volvería al club mientras Juan Carlos Rojas continúe como presidente.

En declaraciones a Tigo Sports, el entrenador afirmó que no comulga con la filosofía, método de trabajo y la administración del equipo en la actualidad.

El técnico dejó el club en marzo del 2023 luego que el presi morado lo despidió por un escándalo de presunto racismo hacia el atacante Javon East, proceso del cual el entrenador quedó libre de culpas tiempo después según dictó la Fedefútbol.

Desde entonces la relación entre Campos y Rojas es mala, se han tirado uno al otro en diversas oportunidades y han afirmado que no hay chance de reconciliación.

“Al margen de esto, de lo que me pasó a mí, deportivamente yo no comparto la filosofía, si existe, del club, yo no puedo ir a un lugar así. En cuatro o cinco años tenés claro cuál es el panorama, pero en equipos grandes no es conveniente como ir pateando el carro, ver qué pasa este año o en dos años, entonces nunca sabemos qué va a pasar. La parte administrativa y deportiva tiene que ser muy clara”, explicó.

Campos no le cierra las puertas a la institución, pero si da entender que si no cambia la gente que manda, no ve posible que vuelva.

“No es una cuestión ni laboral ni personal, es porque en realidad no comulgo con la filosofía deportiva que hay en ese club. Yo no soy quien para decir qué es bueno o no, decir que lo mío es bueno y lo otro no, para nada, son diferentes nada más, pero por eso, no vas a ir a un lugar donde no compartís eso. Si de repente hay un giro, yo no tengo ningún problema, pero hoy se contraponen mucho la ideología futbolística de ellos con la mía”.