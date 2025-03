Dirigencia del Saprissa respondió a las hirientes declaraciones de Jeaustin Campos sobre Paulo Wanchope

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa respondió a las declaraciones de Jeaustin Campos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La dirigencia del Deportivo Saprissa respondió a las declaraciones que dio Jeaustin Campos el jueves anterior, cuando se refirió a la llegada de Paulo Wanchope al equipo morado.

Campos dijo que su amigo Chope llega en un momento complicado al club morado y dijo: “de esas aguas líbrame” y que no quería estar en “su pellejo” en estos momentos.

Gustavo Chinchilla, gerente general del equipo tibaseño dijo primero, que en el club acostumbran hablar de personas sanas y expresó que los discursos prefieren enfocarlos en los problemas y retos que tiene la institución.

Luego, el gerente fue más allá y mandó un potente dardo al entrenador del Real España de Honduras.

“Queremos bajar la discusión del corre, ve y dile. Créanme, eso no le agrega ningún valor al periodismo y no recuerdo, en 35 años de carrera profesional, que nunca hablé mal de las personas que fueron mis empleadores, nunca me doy el lujo de traicionarme y de traicionarme hablando mal de una institución que me dio de comer.

“En Saprissa creemos que una persona no puede llegar y achacarse sólo los resultados y hacerse el todopoderoso, en el fútbol todo es responsabilidad del equipo, nadie ha hecho una sola cosa sólo y aquí trabajamos en equipo; nos respetamos”, aseguró.