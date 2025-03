Jeaustin Campos habló de la llegada de Paulo Wanchope al Saprissa. Foto Real España. (Facebook del Real España/Facebook)

Jeaustin Campos, extécnico del Saprissa y actual entrenador del Real España de Honduras lamentó la llegada de Paulo César Wanchope al Saprissa.

Este jueves, los aurinegros cayeron 2-0 ante el Génesis, en el juego correspondiente a la jornada 10 del torneo catracho y le consultaron por la llegada de Chope al equipo morado, que dirigió e hizo campeón en varias ocasiones.

Jeaustin Campos lamentó la llegada de Paulo Wanchope al Saprissa

“Mirá, lo de por allá, en mi país, Chope es un amigo mío, fuimos compañeros de Selección, pero está en una situación muy complicada; llega a poner las manos en un fuego complicado.

“Yo no desearía estar en el pellejo de mi gran amigo Chope y gracias a Dios (Hernán) Medford no fue, porque es otro gran amigo mío. Ojalá que se arregle (situación del equipo), pero no creo que se arregle con un entrenador nuevo. Líbrame de esas aguas, por favor (y elevó la mirada al cielo”, dijo el técnico.

Muchos aficionados querían que el DT regresara a Tibás y que acabara el pleito que tiene con el presidente morado Juan Carlos Rojas, quien hace unos días descartó su regreso al cuadro morado al decir: “Yo lo veo difícil, sinceramente, porque creo que se quemaron muchos puentes hacia ambos lados”.