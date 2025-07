Jimmy Marín estalla con pesadas revelaciones sobre su salida del Saprissa

Jimmy Marín y su agente José Luis Rodríguez tienen una demanda contra el Saprissa por un dinero adeudado.

Jimmy Marín, exjugador del Deportivo Saprissa, hizo pesadas e impactantes revelaciones sobre lo que sucedió en su polémica y comentada salida del cuadro tibaseño.

El volante sostiene una demanda contra los morados por su venta al club Orenburg de Rusia, y un dinero que su representante deportivo y legal asegura que la institución le debe, el cual sería el 10% de la venta.

Las cosas entre el Monstruo y el futbolista están verdaderamente tensas, situación que se arrastra desde que dejó el club en el 2022 para irse al fútbol ruso.

LEA MÁS: Saprissa vs Jimmy Marín: Juan Carlos Rojas dio una importante noticia sobre el caso del exjugador

Marín dio una entrevista al programa El Estadio de TD Más en la que contó muchas cosas.

“Desde que yo salí de Saprissa nunca me volvieron a contactar. La última reunión que tuve con Saprissa la hice junto con mi papá y mi representante, y con dos personas del club de quienes no voy a decir nombres.

“Me acuerdo que en esa última charla que tuve, me gritaron a mí, a mi papá, a mi representante; nos dijeron que no me iban a dejar salir a Rusia, que no iban a hacer la transferencia, que no querían dólares manchados de sangre y muchas cosas de esas. Después de allí nunca más hablamos”, comentó.

LEA MÁS: ¿Qué fue lo que originó el pleito entre Jimmy Marín y el Saprissa?

En el momento en que Jimmy dejó el club, el gerente deportivo que negociaba la llegada o salida de jugadores era el español Ángel Luis Catalina.

Durante la entrevista, Marín afirmó que lo sucedido con Saprissa es algo que le duele mucho y que no quería llegar a esos extremos, pues afirmó que es saprissista y que no quería perjudicar al club, pero al final está peleando por sus derechos.

LEA MÁS: Saprissa pierde millonario caso de Jimmy Marín en el TAS y si no paga pronto se expone a bravo castigo

Jimmy hasta afirmó que en redes sociales hay personas que lo han amenazado de muerte por todo lo ocurrido, lo que lo impactó muchísimo.