(Video) Polémica: vicepresidente de la Fedefútbol impidió a Josimar Alcócer hablar con la prensa

Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Fedefútbol, entorpeció el trabajo de la prensa en Honduras afirman periodistas. (Jorge Castillo)

Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), se metió en una gran polémica este jueves con un grupo de periodistas costarricenses que cubrieron el partido entre Costa Rica y Honduras en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

Resulta que el dirigente, quien viajó como jefe de delegación, impidió que el futbolista Josimar Alcócer hablara con los medios de comunicación después del encuentro, lo que generó gran molestia entre los comunicadores.

El jugador de la Selección de Costa Rica era uno de los designados por el departamento de prensa de la Fedefútbol para dar declaraciones tras el partido. Sin embargo, cuando llegó frente a los micrófonos, Hidalgo lo apartó sin permitirle hablar.

Josimar Alcócer iba a dar declaraciones a la prensa y no lo dejaron. (shu/FCRF)

Molestia e incomodidad en el plantel y la prensa

Alcócer tuvo que obedecer la orden, pues era la indicación de un superior y se fue visiblemente incómodo por la situación. Hidalgo justificó su decisión diciendo que debían irse de inmediato al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica.

La Tricolor viajaba directo desde el estadio, con llegada prevista en la madrugada del viernes, pero la presión del dirigente fue tal que no permitió que el jugador atendiera a la prensa que se desplazó hasta Honduras.

Periodistas estallaron contra el vicepresidente

Yashin Quesada afirma que el trato de Sergio Hidalgo con la prensa fue muy irrespetuoso.

Al ver lo ocurrido, los periodistas reclamaron airadamente a Hidalgo, lo que generó un momento muy tenso y originó una discusión.

Los comunicadores Yashin Quesada y Diego Obando, quienes estaban presentes, contaron lo sucedido en el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia y lanzaron fuertes críticas contra el vicepresidente.

“Ya voy a hablar de eso un momento, pero tampoco voy a perder mucho tiempo hablando de un personaje que no le da prácticamente nada al fútbol y que, además, viene a estorbar, porque lo que hizo fue estorbar, ese es el flamante presidente de la Liga de Ascenso.

“Él tiene tantas broncas en la Liga de Ascenso que no arregla, pero viene acá a molestar, a estorbar, a faltarle el respeto a la directora de prensa (Adriana Durán) que era la que estaba coordinando todo y él vino a interrumpir como le dio la gana, es un desubicado, ayer (jueves) lo que andaba nada más era luciéndose”, comentó Quesada.

Fue una falta de respeto

Por su parte, Diego Obando lamentó que días antes del viaje se hubiera cambiado a Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, por Hidalgo como delegado, ya que considera que el brumoso “jamás habría hecho algo así”.

“Esa es una calidad de señor que no se metería en eso jamás. Es mentira que el bus se va a ir sin ellos, eso es mentira y, además, tenían un vuelo chárter, yo entiendo que hay horarios y cosas por cumplir, pero una cosa es ser ordenado y otra ser irrespetuoso”, comentó.

Finalmente, Quesada subrayó que lo más grave fue el irrespeto al trabajo de los periodistas y el de Adriana Durán, y pidió que la Fedefútbol tome cartas en el asunto para evitar que algo similar se repita.