Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias Concacaf con Haití, Honduras, Costa Rica y Nicaragua

Costa Rica recibirá a Nicaragua el lunes en la cuarta jornada de las eliminatorias. (ORLANDO SIERRA/AFP)

La tercera jornada de las eliminatorias Concacaf 2025 dejó un panorama muy parejo en el Grupo C, con Haití y Honduras empatados en la primera posición con cinco puntos, seguidos por Costa Rica con tres y Nicaragua con uno.

Con tres partidos disputados, el grupo refleja máxima paridad, con tres selecciones invictas y una lucha cerrada por el liderato.

Haití conserva el primer lugar por mejor diferencia de goles, mientras que Honduras lo sigue con el mismo puntaje. Costa Rica, con tres empates consecutivos, continúa tercera, y Nicaragua cierra la clasificación con una unidad y una diferencia de goles negativa.

Cuarta jornada es clave para la Selección de Costa Rica

La cuarta jornada se jugará el lunes, con Costa Rica recibiendo a Nicaragua y Honduras enfrentando a Haití. Ambos duelos serán determinantes para definir al líder del grupo y marcar el rumbo de la clasificación en esta fase de las eliminatorias.

Tabla de posiciones – Grupo C (tras la tercera jornada)

1 Haití 3 +3 5 2 Honduras 3 +2 5 3 Costa Rica 3 0 3 4 Nicaragua 3 -5 1