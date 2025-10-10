Kendall Waston mostró su jerarquía en la defensa ante Honduras y justificó su llamado

Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

Hubo mucha expectativa con la vuelta de Kendall Waston a la Selección Nacional de Costa Rica por esta convocatoria ante Honduras para el duelo en San Pedro Sula, por la tercera jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del próximo año en Norteamérica.

Desde la previa se hablaba del poderío físico de Kendall Waston para la defensa central de la Tricolor, más con hombres tan fuertes que hay en el ataque catracho como Jorge Benguché o Yustin Arboleda; sin embargo, ninguno de los dos logró destacar cuando estuvieron dentro del verde del Francisco Morazán de Honduras.

Waston cumplió con las expectativas siendo un líder en la defensiva nacional para sacar un resultado positivo en San Pedro Sula, y así mantenernos vivos en la lucha por el boleto al Mundial.

Kendall siempre es un arma en la zona de ataque y aunque hoy no logró brillar en esa fase del compromiso, el defensa del Deportivo Saprissa consiguió demostrar que su regreso es más que justificado para mantenerse dentro de los convocados para el resto de las jornadas de este camino a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La gran corpulencia en el apartado físico, su efectividad en el área propia más su experiencia en este tipo de partidos con ambientes tan adversos, son la personalidad de un capitán de esos que Costa Rica venía necesitando para esta clase de duelos de dientes apretados.

Y así se hizo sentir, la Torre celebraba cada cobertura como un gol.

“Queríamos los tres puntos en una cancha difícil ante un muy buen rival, así es la eliminatoria, el punto suma siempre y cuando lo hagamos valer en casa”, añadió Kendall al cierre del juego en Honduras.

Tras este empate sin goles en Honduras, Costa Rica queda con tres puntos en la tercera casilla tras jugarse la primera vuelta de la eliminatoria, mientras que la Selección Nacional de Honduras se coloca con cinco puntos y segundo en la tabla, por debajo de Haití que es el líder del grupo, también con cinco unidades, pero mejor gol diferencia y que hasta el momento sería el que obtendría el cupo a la cita mundialista.

El partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica fue muy disputado. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

Costa Rica recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional, mientras que Haití y Honduras se medirán en suelo catracho.