¡Se la perdonaron! Hondureño debió irse expulsado ante la Selección Nacional

Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

En un partido de choque y de mucho físico, el arbitro quedó debiendo con una roja por dos cartulinas amarillas al defensa de Honduras Getsel Montes ante Costa Rica.

Según Henry Bejarano, el exárbitro nacional, al defensa catracho le perdonaron la expulsión por una falta sobre Alonso Martínez.

“Es de tarjeta amarilla a Montes, ya debió haber sido expulsado por la segunda tarjeta amarilla, es un ataque prometedor, esta era la que tenía que ser”, afirmó Bejarano.