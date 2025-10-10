Deportes

¡Se la perdonaron! Hondureño debió irse expulsado ante la Selección Nacional

Según Henry Bejarano, debieron expulsar al defensor de Honduras Getsel Montes en el juego entre Honduras y Costa Rica

Por Henry Bejarano Matarrita
Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica.
Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

En un partido de choque y de mucho físico, el arbitro quedó debiendo con una roja por dos cartulinas amarillas al defensa de Honduras Getsel Montes ante Costa Rica.

Según Henry Bejarano, el exárbitro nacional, al defensa catracho le perdonaron la expulsión por una falta sobre Alonso Martínez.

LEA MÁS: Haití le clava un dardo al corazón de Nicargua

“Es de tarjeta amarilla a Montes, ya debió haber sido expulsado por la segunda tarjeta amarilla, es un ataque prometedor, esta era la que tenía que ser”, afirmó Bejarano.

