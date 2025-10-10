Haití le clava un dardo al corazón de Nicargua

Haití derrotó a Nicaragua en su visita a Managua. (STRINGER/AFP)

Haití no estaba dentro de los candidatos, en principio, para ir a la Copa del Mundo; sin embargo, los resultados obtenidos en esta primera vuelta de la ruta al mundial dicen otra cosa.

Gran triunfo en Nicaragua, que tras este resultado, la selección pinolera queda muy comprometida en sus aspiraciones mundialistas, ya que son dos juegos de local y sigue sin ganar.

LEA MÁS: Alemania debe hacer esto para evitar el riesgo de no ir al mundial

En un partido que tras media hora se tuvo que suspender por la fuerte lluvia que provocó que se fuera la luz, Haití ya estaba demostrando su supremacía y a los 12 con Duckens Nazon puso el primero de la noche.

El partido entre Nicaragua y Haití se detuvo en el minuto 28, cuando se fue la luz en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. (Pantallazo X/Pantallazo X)

Recién reanudado el duelo, a los 35 cayó el segundo para la visita gracias a Danley Jean Jacques, confirmando el gran momento de los caribeños y las pocas chances pinoleras.

LEA MÁS: Escándalo en Brasil por mensajes que filtró modelo con Vinicius Jr; ¿qué le dijo el jugador del Real Madrid a Virginia Fonseca?

En la complementaria todo parecía ponerse imposible, aún más, para los locales con la roja por último hombre sobre Óscar Acevedo, pero por la vía del VAR, se observó una infracción previa y a los 55 minutos, el videoarbitraje, le daba un mínimo alivio a los nicaragüenses para buscar el milagro en su estadio.

En el 91 cayó la sentencia, de Don Louicius, con el tercero de la noche para los caribeños y con eso enterrar a Nicargua.

Con este marcador Haití sube a cinco puntos en la tabla de posiciones, para meterse de lleno en la lucha del primer puesto que da el boleto a Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, mientras que Nicaragua queda al borde del abismo, con muy pocas chances de aspirar al cupo directo, solo le quedaría intentar optar por el segundo puesto para el repechaje.

Haití visitará a Honduras el próximo lunes en la noche, mientras que Nicargua vendrá a suelo tico para medirse a Costa Rica.