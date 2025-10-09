Escándalo en Brasil por mensajes que filtró modelo con Vinicius Jr; ¿qué le dijo el jugador del Real Madrid a Virginia Fonseca?

La modelo Day Magalhães compartió en redes las supuestas conversaciones que habría tenido con Vinicius Jr. (AFP/Redes sociales/AFP/Redes sociales)

La modelo Day Magalhães, de 26 años, publicó en redes sociales nuevas conversaciones que asegura haber mantenido con Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, de 25 años.

Desde sus Stories de Instagram, la brasileña —que actualmente reside en Italia— compartió grabaciones de pantalla mostrando los mensajes que habría intercambiado con el futbolista tanto en WhatsApp como en Instagram.

En uno de los chats, el jugador le habría preguntado qué hacía, a lo que ella respondió que estaba “deitada” (acostada). Según las capturas, Vinicius le envió una foto de visualización única, ante lo cual la modelo comentó: “Delicia! Fiquei com vontade” (¡Delicioso! ¡Tengo antojo!). Luego, él le habría preguntado si estaba sola y realizó una videollamada.

Intercambio de mensajes y fotos

Las conversaciones, de acuerdo con Day, continuaron durante varios días. En ellas, el jugador reaccionó con emojis de corazón y fuego a las publicaciones de la modelo en bikini, e incluso habría expresado su deseo de encontrarse con ella.

Según la modelo, el futbolista le pidió una fotografía y también le envió imágenes personales. Las capturas indicarían que los mensajes comenzaron en mayo de este año y que Vinicius le habría solicitado su pasaporte para permitirle ingresar al hotel donde se hospedaba.

Day Magalhães explica por qué decidió hablar

Las capturas de pantalla difundidas por Day muestran mensajes y emojis enviados por el futbolista. (Redes sociales Day Magalhães/Redes sociales Day Magalhães)

Tras la difusión de los mensajes, Magalhães explicó los motivos que la llevaron a hacer pública la situación:

“Al ver las noticias sobre el posible relacionamiento de él con otra influenciadora, decidí alejarme. Senti que no sería correcto seguir cercana por respeto a mí misma y a todos los involucrados. Aun así, él continuó buscándome, incluso mientras ella estaba hospedada en su casa”, expresó.

La modelo aseguró que no quiso generar rivalidad:

“Lo que me motivó fue el incómodo y la necesidad de aclarar lo que estaba pasando, no atacar a nadie”.

Vinicius Jr. se disculpa con Virginia Fonseca

Después de que se filtraran las conversaciones, Virginia Fonseca confirmó que efectivamente estaba conociendo al futbolista, pero decidió poner fin al vínculo tras la controversia.

Poco después, Vinicius Jr. rompió el silencio y publicó un mensaje en sus redes:

“Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Viví una situación que me hizo mirar hacia adentro y reconocer actitudes que no representaron quién quiero ser ni el tipo de relación que deseo construir”.

Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, se disculpó públicamente con Virginia Fonseca tras la polémica. (JOSEP LAGO/AFP)

El delantero del Real Madrid habló con afecto sobre Virginia:

“Ella es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien tengo un cariño y respeto enormes. Aunque no éramos oficialmente pareja, existía una conexión sincera”.

Finalmente, el jugador cerró su mensaje con una disculpa pública:

“Quiero pedir disculpas con el corazón abierto, porque entendí que una relación verdadera solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es empezar de cero, sin mentiras ni máscaras, con mucho amor y respeto”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es del medio Quem, perteneciente al Grupo de Diarios América (GDA), y fue revisada por un editor para garantizar su precisión.