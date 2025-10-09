Honduras vs. Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en Centroamérica y Estados Unidos?

Costa Rica vs Honduras se jugará este jueves a las 8 de la noche

El Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, será el escenario del Honduras vs. Costa Rica, correspondiente a la jornada 3 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El compromiso se disputará este jueves 9 de octubre, y promete emociones fuertes: Costa Rica busca su primera victoria tras empatar en sus primeros dos partidos, mientras que Honduras quiere consolidarse en la parte alta del Grupo C.

Horario y canales para ver Honduras vs. Costa Rica

Honduras 8:00 PM Tigo Sports Canal 300, Tsi TV, Deportes TVC Costa Rica 8:00 PM Teletica Canal 7, Repretel canal 6 El Salvador 8:00 PM Canal 4, TCS+ Guatemala 8:00 PM Tigo 706 Nicaragua 8:00 PM NicaSportsTV (YouTube) Panamá 9:00 PM (hora local) RPC, TV MAX México 9:00 PM (hora CDMX) Azteca Deportes Estados Unidos 10:00 PM (ET) CBS Sports Network, Golazo, Paramount+ (inglés); FOX Deportes, Telemundo, Universo (español) Canadá 10:00 PM (ET) OneSoccer, Concacaf YouTube Caribe 10:00 PM (ET) RUSH Sports, Concacaf YouTube Brasil 11:00 PM (hora Brasília) Canal GOAT Países Bajos 4:00 AM (10 de octubre) ESPN, Concacaf YouTube Región MENA (Medio Oriente y Norte de África) 5:00 AM (10 de octubre) Dubai TV, Concacaf YouTube Resto del mundo — Concacaf GO, YouTube (streaming global)

Así llegan las selecciones

Honduras y Costa Rica se enfrentan este jueves por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (Concacaf.com)

Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, llega con presión tras empatar en sus dos primeros encuentros y necesita sumar su primera victoria para mantenerse en carrera hacia el Mundial 2026.

Honduras, por su parte, ha tenido un inicio más sólido y confía en hacer valer su condición de local. La “H” se apoya en una generación mixta de futbolistas experimentados y jóvenes promesas.

Lo que está en juego

Honduras: busca sumar tres puntos para mantener el liderato del Grupo C.

busca sumar tres puntos para mantener el liderato del Grupo C. Costa Rica: necesita ganar para evitar complicaciones en la clasificación.

necesita ganar para evitar complicaciones en la clasificación. Ambos equipos: buscan mejorar su diferencia de goles y tomar impulso en la eliminatoria.

El partido será seguido de cerca por aficionados de toda Centroamérica, pues históricamente ha sido uno de los duelos más intensos de la región.

