Honduras vs. Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en Centroamérica y Estados Unidos?

El clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica promete emociones fuertes. El partido se jugará en San Pedro Sula y definirá parte del futuro del Grupo C en las Eliminatorias al Mundial 2026

Por Hillary Chinchilla Marín
Costa Rica vs Honduras cortesía Fedefutbol
Costa Rica vs Honduras se jugará este jueves a las 8 de la noche

El Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, será el escenario del Honduras vs. Costa Rica, correspondiente a la jornada 3 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El compromiso se disputará este jueves 9 de octubre, y promete emociones fuertes: Costa Rica busca su primera victoria tras empatar en sus primeros dos partidos, mientras que Honduras quiere consolidarse en la parte alta del Grupo C.

Horario y canales para ver Honduras vs. Costa Rica

Honduras8:00 PMTigo Sports Canal 300, Tsi TV, Deportes TVC
Costa Rica8:00 PMTeletica Canal 7, Repretel canal 6
El Salvador8:00 PMCanal 4, TCS+
Guatemala8:00 PMTigo 706
Nicaragua8:00 PMNicaSportsTV (YouTube)
Panamá9:00 PM (hora local)RPC, TV MAX
México9:00 PM (hora CDMX)Azteca Deportes
Estados Unidos10:00 PM (ET)CBS Sports Network, Golazo, Paramount+ (inglés); FOX Deportes, Telemundo, Universo (español)
Canadá10:00 PM (ET)OneSoccer, Concacaf YouTube
Caribe10:00 PM (ET)RUSH Sports, Concacaf YouTube
Brasil11:00 PM (hora Brasília)Canal GOAT
Países Bajos4:00 AM (10 de octubre)ESPN, Concacaf YouTube
Región MENA (Medio Oriente y Norte de África)5:00 AM (10 de octubre)Dubai TV, Concacaf YouTube
Resto del mundoConcacaf GO, YouTube (streaming global)

Así llegan las selecciones

Manfred Ugalde y Warren Madrigal fueron protagonistas en la 'nueva' Selección de Costa Rica que ganó el repechaje contra Honduras y estará en la Copa América.
Honduras y Costa Rica se enfrentan este jueves por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (Concacaf.com)

Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, llega con presión tras empatar en sus dos primeros encuentros y necesita sumar su primera victoria para mantenerse en carrera hacia el Mundial 2026.

Honduras, por su parte, ha tenido un inicio más sólido y confía en hacer valer su condición de local. La “H” se apoya en una generación mixta de futbolistas experimentados y jóvenes promesas.

Lo que está en juego

  • Honduras: busca sumar tres puntos para mantener el liderato del Grupo C.
  • Costa Rica: necesita ganar para evitar complicaciones en la clasificación.
  • Ambos equipos: buscan mejorar su diferencia de goles y tomar impulso en la eliminatoria.

El partido será seguido de cerca por aficionados de toda Centroamérica, pues históricamente ha sido uno de los duelos más intensos de la región.

Costa Rica vs Honduras cortesía Fedefutbol
Costa Rica vs Honduras En Estados Unidos, el duelo podrá verse por CBS Sports Network, Paramount+ y FOX Deportes.

