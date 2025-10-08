¿Jugará Celso Borges ante Honduras? Piojo Herrera y Francisco Calvo revelan detalles del once de la Sele

Francisco Calvo Y Miguel Herrera los encargados de atender a los medios en la última práctica previo al viaje a Honduras (Lilly Arce/Lilly Arce)

La mañana de este miércoles, en el Proyecto Gol, se efectuó el último entreno de Costa Rica antes de su viaje a San Pedro Sula para medirse a Honduras por la tercera jornada de la eliminatoria mundialista.

Una de las interrogantes más esperadas era el estado físico de Celso Borges, que luego de tanta expectativa por su regreso a la Selección Nacional, es duda seria para el equipo de “El Piojo” Herrera con miras al juego en el estadio Morazán. La otra era la de Keylor Navas, quien había presentado un golpe en uno de sus tobillos.

“La convocatoria es lo que se tenía pensado, la situación de Celso es de muchas dudas, hay que esperar el estudio que le hicieron, y Keylor ya entrenó bien con el grupo”, explicó el técnico azteca.

Al mexicano se le consultó por el planteamiento de este partido en Honduras; sobre la parte defensiva, principalmente. “Nunca he jugado línea de cuatro, a menos que tengamos que arriesgar. Hemos trabajado de las dos formas para que, cuando haya que modificar, sepan lo que tienen que hacer”.

El defensor de la Tricolor, Francisco Calvo, hizo una comparación entre el equipo que enfrentó Costa Rica en su último choque ante la bicolor, por la repesca de la Copa América, y al que se medirán este jueves por la noche.

“Era una selección diferente, le faltaban algunos jugadores, pero sigue siendo Honduras. En aquel momento se les ganó, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, en lo que se va a hacer para sacar un resultado positivo”, dijo Calvo.

Kendall Waston fue uno de los hombres más mencionados en la conferencia de prensa por su posible papel en cancha (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herrera habló sobre Kendall Waston y confirmó que jugará en su posición natural, como central.

“Con jugadores de experiencia no tienes que verles mucho, es central y va a jugar de central. Él sabe lo que tiene que hacer; con el joven a veces tienes que trabajar más, pero con jugadores como Kendall o Celso no hay mucho que hablar”.

Herrera, además, señaló que si a un técnico le gustó inventar que jugara de delantero, eso es situación de cada entrenador, reafirmando que el jugador del Saprissa jugará donde siempre le hemos conocido en la Sele.

Francisco también habló de lo importante de contar, nuevamente, con futbolistas experimentados en la base del equipo.

“El agregar a Kendall, Celso, mi persona, Juan Pablo, los que tenemos un poquito más de experiencia siempre es un acompañamiento muy importante para poderles ayudar a entender lo que es la selección, saber jugar este tipo de cosas, a saber manejar estos momentos difíciles, ser corazón caliente y cabeza fría”, apuntó el defensor.

Calvo y Herrera se refirieron a la estadística de Costa Rica sobre Honduras, que establece que desde el 2013 la Tricolor, no pierde en tiempo regular, ante los catrachos. Ambos lo ven como algo positivo para hacerle frente al duelo en San Pedro Sula.

“Son buenas, no soy bueno en estadísticas, no veo mucho, pero no perder desde 2013 con ellos es una buena señal. Mañana es una nueva historia, un partido diferente, solo está en nuestra mente sacar un buen resultado; por supuesto, el gane nos sirve, pero el empate no está mal”, comentó el defensa patrio.

“Imagínate, hablamos de una estadística positiva, pero también hay negativas como la de no ganar en Honduras desde el 2001. Las estadísticas ahí están, son números que quedan para la historia, que no marcan lo que viene. Lo que viene marcará para la historia, entonces trataremos de hacer lo mejor posible”, señaló Herrera.