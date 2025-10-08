¿Cómo le fue a Costa Rica en sus últimos juegos eliminatorios en Honduras?

El duelo entre ambos equipos siempre ha estado marcado por la intensidad y la rivalidad deportiva. AFP (ORLANDO SIERRA/AFP)

Costa Rica se juega más que los tres puntos este jueves, en su visita a Honduras, por la eliminatoria mundialista.

La visita al estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, será clave en las aspiraciones de la Selección Nacional, si desea seguir con vida hacia la Copa del Mundo del 2026 y las series entre ambos países han sido muy disputadas.

En eliminatorias mundialistas, Costa Rica y Honduras se enfrentaron 25 veces, y los catrachos tienen la ventaja, con 11 victorias, y 9 empates, mientras que el combinado costarricense suma solo 5 triunfos.

LEA MÁS: ¿Costa Rica u Honduras? Luis Fernando Suárez habla del clásico centroamericano

La última vez que Honduras ganó en casa fue el 11 de octubre del 2013, cuando derrotó a la Tricolor 1-0, en el estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula.

Este es el balance de los últimos partidos entre Honduras y Costa Rica:

Honduras supera a Costa Rica en el historial de enfrentamientos por eliminatorias mundialistas.

LEA MÁS: La prensa deportiva muestra optimismo con la Selección de cara a su visita a Honduras