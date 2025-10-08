Deportes

¿Cómo le fue a Costa Rica en sus últimos juegos eliminatorios en Honduras?

La Selección de Costa Rica visita a Honduras en un duelo decisivo de la eliminatoria mundialista, donde ambos equipos buscan mantenerse en la lucha por un cupo al Mundial 2026. El historial favorece al cuadro hondureño.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
El duelo entre ambos equipos siempre ha estado marcado por la intensidad y la rivalidad deportiva. AFP (ORLANDO SIERRA/AFP)

Costa Rica se juega más que los tres puntos este jueves, en su visita a Honduras, por la eliminatoria mundialista.

La visita al estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, será clave en las aspiraciones de la Selección Nacional, si desea seguir con vida hacia la Copa del Mundo del 2026 y las series entre ambos países han sido muy disputadas.

En eliminatorias mundialistas, Costa Rica y Honduras se enfrentaron 25 veces, y los catrachos tienen la ventaja, con 11 victorias, y 9 empates, mientras que el combinado costarricense suma solo 5 triunfos.

LEA MÁS: ¿Costa Rica u Honduras? Luis Fernando Suárez habla del clásico centroamericano

La última vez que Honduras ganó en casa fue el 11 de octubre del 2013, cuando derrotó a la Tricolor 1-0, en el estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula.

Este es el balance de los últimos partidos entre Honduras y Costa Rica:

Costa Rica vs Honduras cortesía Fedefutbol
Honduras supera a Costa Rica en el historial de enfrentamientos por eliminatorias mundialistas.

LEA MÁS: La prensa deportiva muestra optimismo con la Selección de cara a su visita a Honduras

Fecha del partidoRuta haciaMarcador
11 de febrero del 2009Sudáfrica 2010Costa Rica 2-0 Honduras
12 de agosto del 2009Sudáfrica 2010Honduras 4-0 Costa Rica
7 de junio del 2013Brasil 2014Costa Rica 1-0 Honduras
11 de octubre del 2013Brasil 2014Honduras 1-0 Costa Rica
28 de marzo del 2017Rusia 2018Honduras 1-1 Costa Rica
6 de octubre del 2017Rusia 2018Costa Rica 1-1 Honduras
7 de octubre del 2021Catar 2022Honduras 0-0 Costa Rica
16 de noviembre del 2021Catar 2022Costa Rica 2-1 Honduras
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Honduras vs Costa RicaCosta RicaHondurasEliminatoria mundialistaSan Pedro SulaSelección de Costa Rica
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.