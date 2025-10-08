La prensa deportiva muestra optimismo con la Selección de cara a su visita a Honduras

Los periodistas deportivos nacionales ven a Costa Rica sumando en Honduras. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Costa Rica se juega la vida este jueves en su visita a San Pedro Sula, máxime con los marcadores de las dos primeras jornadas, con empate en Nicaragua con un gol por bando, y el decepcionante 3-3 en el Estadio Nacional ante la Selección de Haití, en el que dejamos ir una ventaja de dos tantos y, acabamos sobre la hora, rescatando una unidad con el gol de Juan Pablo Vargas.

La Tricolor necesita sumar, ya sea de tres, o mínimo un punto para mantenerse dependiendo de sí misma, de cara a las tres últimas jornadas de esta eliminatoria, en la que después del jueves en el estadio Morazán, los nuestros deberán medir fuerzas con Nicaragua, el lunes en La Sabana, y será en noviembre cuando visitemos al combinado haitiano y recibamos a los catrachos en la última fecha del grupo.

Prensa deportiva optimista con Costa Rica para su juego en Honduras

En La Teja hicimos una encuesta con diversos periodistas deportivos preguntando sus marcadores para este compromiso tan trascendental de la jornada en Honduras, en lo que algunos, incluso, nos dejaron impresiones más allá de los resultados.

De lo más llamativo, es que pese a los marcadores de las primeras jornadas de esta eliminatoria para ir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de los comunicadores se inclinaron por resultados que le sirven a La Sele de cara al futuro boleto directo de los nuestros.

De todos los periodistas deportivos nacionales a los que se le consultó, hubo tan solo dos que mencionaron que la Tricolor caerá en su visita al estadio Morazán.

“Históricamente no nos ha ido bien en eliminatorias en Honduras, pero esta Selección de Miguel Herrera no tiene nada, menos con este rejuntado, salir con un empate sería buenísimo, pero pese a que ellos tampoco es que están tan bien, ganarán 2-1″, nos comentó Johnny “El Loko” González.

Otro de los que comentó un marcador adverso fue Gerson Sancho, de Teletica radio, quien ve una derrota en suelo hondureño. “Para dar pronósticos hay que dejar de lado el corazón, con La Sele es diferente pero en este caso creo que perdemos en Honduras 3-1″.

Costa Rica le ganó a Honduras 3-1 en el último enfrentamiento entre ambos.

Uno de los más optimistas fue Marvin Centeno que afirma que no hay que tenerle miedo a esta visita a Honduras.

“No sé porque tanto temor de nosotros, para mí el resultado va a ser simple y sencillamente si se juega para atrás, nos meten cuatro, pero si se hace un partido donde se ganen los duelos, donde tengamos coraje e intentemos hacer lo mejor que sabe hacer este equipo que son las transiciones, y para eso tenemos dos delanteros centros muy buenos que pueden anotar. Yo no quiero un bloque profundo porque sería estar sufriendo todos los 90 minutos. Costa Rica debe hacer el primer gol, ellos son más emotivos que nosotros, y luego jugar inteligente con transiciones”.

Para el narrador, Costa Rica acabará el duelo con un triunfo de 1-2 en San Pedro Sula.

En total, nos dieron 23 pronósticos de diversos periodistas deportivos nacionales, y el marcador más recurrente es positivo para nuestros intereses, con victorias o en dado caso una paridad, que nos dejaría con opciones de seguir dependiendo de nosotros mismos de cara a las últimas jornadas.

Kendall Waston fue el último en marcar en Honduras por eliminatorias. (Jose Cordero)

En total fueron diez los comunicadores que pronosticaron una paridad en San Pedro Sula, y once los que le tienen fe a sacar los tres puntos en el Morazán. Solo dos los que ven a Costa Rica perdiendo este jueves en horas de la noche.

La lista de todos los pronósticos de los periodistas deportivos

Periodista Resultado Fabián Zumbado 1-1 Johnny González 2-1 para Honduras Anthony Porras 1-1 Sergio Alvarado (La Teja) 0-1 para Costa Rica Yenci Aguilar (La Teja) 0-1 para Costa Rica Estefan Monge 1-2 para Costa Rica Fabián Borbón 0-1 para Costa Rica Gustavo López 1-1 Felipe Castro 1-1 Harrick McLean 1-2 para Costa Rica Tony Arias 1-1 Yashin Quesada 0-1 para Costa Rica Maynor Solano 1-1 Leo Sandí 1-3 para Costa Rica Gerson Sancho 3-1 para Honduras Marvin Centeno 1-2 para Costa Rica Carlos Serrano 1-2 para Costa Rica Adrián García 1-1 Andrés González 1-1 Eduardo Castillo 1-1 Kevin Jiménez 1-2 para Costa Rica Eduardo Baldares 0-1 para Costa Rica Eduardo Rodríguez (La Teja) 1-1

La Selección Nacional de Costa Rica, no gana en Honduras desde la eliminatoria de Corea y Japón 2002 cuando salió airoso con marcador de 2-3, siendo esta la única vez en duelos para clasificar a una Copa del Mundo en la que sacamos una victoria, sin embargo, La Sele tiene un récord favorable ante los catrachos en los últimos años, ya que desde el 2013, la bicolor no ha podido ganarle a los ticos en tiempo regular, sumando ocho compromisos de paternidad nacional ante la H.