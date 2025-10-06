Esta es la estadística que inquieta a Honduras para el partido ante Costa Rica

Doce años de dominio: Costa Rica no pierde ante Honduras desde 2013. (Concacaf.com)

Este jueves se disputa uno de los partidos más importantes para Costa Rica en los últimos años, y será en el clásico centroamericano ante Honduras, por la lucha de uno de los puestos directos a la Copa del Mundo.

Para este duelo, la Tricolor llegan con un dato que llena de esperanza a los nuestros, mientras que los catrachos tienen una presión sobre sus espaldas para buscar los tres puntos y con ello acercarse más al sueño mundialista, y de paso, dejar a la Sele con una herida grande en su trayecto al mundial.

En los últimos años, Costa Rica tiene una paternidad marcada sobre los hondureños, ya que para encontrar el último triunfo de la bicolor, en tiempo regular, sobre los nuestros, hay que retroceder 12 años, para la eliminatoria para Brasil 2014, cuando Honduras nos venció 1-0.

Desde dicho compromiso, la Sele acumula ocho encuentros sin conocer la derrota en tiempo regular ante la H, con tres ganes para Costa Rica y cinco igualdades, en los que sí cabe destacar que en la Nations League del 2021, en el juego por el tercer puesto, hubo un empate a dos, y la escuadra catracha salió airosa en los lanzamientos desde el manchón blanco; no obstante, el partido queda en los registros como empatado.

Durante todo este lapso, del triunfo hondureño hasta el presente, ambos combinados nacionales se han medido por eliminatorias mundialistas, para Rusia 2018, en los que se registraron dos paridades a uno, siendo el empate en el Estadio Nacional, el que sellaría el pase para los nuestros a dicha copa del mundo.

En la ruta para Qatar 2022, los nuestros también lograron golpear a los catrachos con un importante triunfo en suelo nacional de 2-1, que encaminó el camino para clasificar, y un punto en Honduras luego de un empate sin anotaciones.

El episodio más reciente de sonrisas para los ticos fue en el repechaje para ir a la Copa América 2024, en la que pese al gol inicial de Honduras, los nuestros acabaron sellando el pase a dicha competencia continental con un contundente 3-1, amargando una vez más las intenciones de la bicolor.

Kendall Waston marcó el gol que selló la clasificación de Costa Rica al Mundial de Rusia 2018 ante Honduras. (Jose Cordero)

Si queremos encontrar el último triunfo de Costa Rica en territorio hondureño, debemos retroceder muchos años, específicamente al 2001, para la eliminatoria para Corea y Japón 2002, con un gane de la Sele 2-3.

La Tricolor llega a este encuentro con solo dos puntos, mientras que Honduras acumula cuatro, a falta de 12 unidades por disputar.

En estos cuatro encuentros que restan de esta fase eliminatoria, el primero será este jueves San Pedro Sula; seguidamente la Selección Nacional recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional, para posteriormente, en la última fecha FIFA del mes de noviembre, visitar a Haití y recibir a los mismos hondureños en San José para buscar el pase directo, o en el peor de los casos, uno de los cupos a los repechajes intercontinentales.