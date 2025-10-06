Pumas vs. Chivas: El récord negativo que Keylor Navas arrastra rumbo a su regreso con la Selección Nacional

Keylor Navas se reincorpora a la Selección Nacional mientras Pumas atraviesa un mal momento en la Liga MX. (VICTOR CRUZ/AFP)

Llegó el parón de fútbol de clubes para la fecha FIFA y con esto la búsqueda del boleto a la Copa del Mundo del 2026. Entre los jugadores que más se espera que tengan protagonismo en la Selección de Costa Rica está Keylor Navas, no obstante, el arquero tico viene con una racha negativa con su club tras las últimas jornadas.

El pasado fin de semana, Pumas cayó en casa ante las Chivas del Guadalajara 2-1, con un tanto en la agonía del compromiso, y en el primer tanto de los visitantes, algunos le dieron una cuota de responsabilidad a Navas, que tras esta pérdida suma ya cuatro encuentros sin victorias.

Además de las derrotas de los felinos, el portero nacional viene con una racha de muchos goles encajados, en los que tiene cinco encuentros sin poder sostener su arco sin goles en contra.

Ante Mazatlán, Pumas ganó su último partido con un 4-1; seguidamente se vino un reparto de puntos contra Tigres, con un gol por lado; en la visita a Juárez, los universitarios se comieron un 3-1; en uno de los clásico del fútbol de México, América vapuleó al club del de Costa Rica con un 4-1 y ahora fue Guadalajara el que le amargó la noche al costarricense.

El último marco en cero para Keylor fue el 31 de agosto cuando los Pumas salieron airosos ante el Atlas por 1-0, siendo esta también la última victoria del equipo por la Liga MX, en lo que llevamos de la temporada.

Con tres Copas del Mundo en su historial, Keylor Navas sueña con llegar a su cuarto Mundial con Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con este último marcador en contra de los felinos, Pumas queda aún en puestos de liguilla, ya que se ubican en la casilla número 10, empatados en 13 puntos con el Atlas; sin embargo, la mejor diferencia de goles para los universitarios, con un -4, los sostiene en esos lugares de clasificación, por el gol negativo -6 para los rojinegros.

En cuanto a los primeros lugares de la clasificación, los de Keylor Navas sí se encuentran muy lejos de la cima, siendo Toluca el puntero con 28 unidades, es decir más del doble que lo que tienen ahorita los del guardameta de la Tricolor actualmente, después de 12 jonadas disputadas de la liga de fútbol de México.