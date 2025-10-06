Técnico de Nicaragua hizo serio reclamo a los entrenadores de clubes de Costa Rica

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, hizo un serio reclamo a los técnicos de clubes de Costa Rica. Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, se quejó porque considera que los clubes ticos no le ayudan con los jugadores del equipo pinolero.

El “Fantasma” hizo pública su molestia, previo al juego entre Nicaragua y Haití, que será este jueves 9 de octubre en suelo pinolero, pues dijo que los clubes ticos no le prestan a los jugadores con el tiempo que él considera necesario para planificar los partidos.

Las declaraciones fueron transmitidas por Tigo Sports.

LEA MÁS: Periodistas ticos no se le quedaron callados al entrenador de Nicaragua y le respondieron de todas las formas y colores

“Los inconvenientes que nos hemos encontrado con los clubes también de Costa Rica, de no querer prestar jugadores y no querer mandarlos antes.

“Los clubes de Costa Rica no nos quieren prestar jugadores”, el “Fantasma” molesto con esta situación. 😳 pic.twitter.com/WmogvA689n — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 6, 2025

“Por eso quiero agradecer al presidente de Liberia y al técnico José Saturnino Cardozo por dejarnos tener a (Christian) Reyes un poco antes de la fecha FIFA”, afirmó.

Figueroa agregó que los entrenadores necesitan tiempo para trabajar con los jugadores.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua volvió a hablar de Keylor Navas luego de sacarle el empate a Costa Rica

“Eso es de agradecer, porque la gente de fútbol entiende, nosotros los técnicos tenemos muy pocos días para trabajar.

“Es muy difícil planificar si no tienes mínimo 10 o 12 días de trabajo, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo y por eso el agradecimiento”, añadió.