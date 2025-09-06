Técnico de Nicaragua volvió a hablar de Keylor Navas luego de sacarle el empate a Costa Rica

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, aseguró que nunca quiso faltarle el respeto a Keylor Navas. (Cortesía/Cortesía)

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, llegó a la conferencia de prensa tras empatar contra Costa Rica a hablar nuevamente de Keylor Navas, pero esta vez su discurso fue muy diferente al del jueves.

En esta ocasión el Fantasma llegó a ofrecerle disculpas al arquero al que llamó “leyenda” e indicó que nunca quiso faltarle el respeto, ni nada por el estilo.

Antes de la mejenga, el chileno menospreció al meta por su edad y aseguró que su nivel ya no es el mismo de hace unos años, versión que cambió.

“Nunca le he querido faltar el respeto a un jugador con la trayectoria de él, así que si me disculpan, pero los ticos eran mis enemigos llegando acá. Y lo único que pido son disculpas por haber insultado su nombre, o haber hablado mal de él, porque es una leyenda y es un jugador extraordinario”, comentó.

Keylor Navas fue uno de los cuestionados por Marco Antonio Figueroa antes del partido entre Costa Rica y Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Figueroa hasta dijo que Keylor es uno de sus ídolos futbolísticos al que sigue desde hace mucho tiempo y si no le creen, indicó que pueden ir a revisar su cuenta de X (antes conocido como Twitter) y allí se darán cuenta de la realidad.

Luego de dar su explicación, antes incluso de aceptar preguntas, pasó un hecho rarísimo, pues la prensa nicaragüense se puso a aplaudir para “respaldar” al técnico de su selección, un detalle bastante curioso.

