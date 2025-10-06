Video: Keylor Navas cometió un error garrafal en el encuentro entre Pumas y Chivas

Keylor Navas cometió un grave error en el juego de este domingo entre Pumas y Chivas. Foto tomada de X Pumas. (Pumas/Pumas)

Keylor Navas cometió un grave error, que le está costando la victoria al Pumas, en el encuentro de este domingo ante el Chivas.

El encuentro estaba pactado para las 7 p.m., pero a causa de la lluvia comenzó media hora más tarde.

LEA MÁS: Keylor Navas revela a Hugo Sánchez por qué eligió a Pumas y da mensaje antes de enfrentar al Chivas

Los universitarios abrieron la cuenta al minuto 48, cuando Pedro Vite remató con la izquierda desde el centro del área.

⚽ Goooooool de Chivas!!!!

Pumas 1-1 Chivas

Min. 56#Chivas pic.twitter.com/3NSYauHoKx — RUBEN COLECTOR NERI (@RubenColector) October 6, 2025

Pero al 55 apareció el delantero mexicano Armando González Alba para marcar el gol de la paridad. González remató con la cabeza desde el centro del área, pero a Keylor la pelota se le escapó de las manos y entró al fondo del arco felino.

Cuando parecía que el encuentro iba a cerrar con empate 1-1, apareció Daniel Aguirre, mediocampista del equipo de Guadalajara, para hacer el gol de la victoria del rebaño, tras un remate con la derecha.

El árbitro señaló que habría 8 minutos de reposición y en el cierre hubo una falta dentro del área a favor del equipo de Navas. Álvaro Angulo remató con la izquierda, pero el portero José Rangel detuvo el penal, con lo que preservó la victoria de los tapatíos.

Con este resultado, Chivas es noveno con 17 puntos; mientras que los Pumas tienen 13 unidades y están en el décimo lugar.