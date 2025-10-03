Keylor Navas revela a Hugo Sánchez por qué eligió a Pumas y da mensaje antes de enfrentar al Chivas

Keylor Navas compartió en una entrevista con Hugo Sánchez, exjugador del Pumas y Real Madrid. Foto tomada de X ESPN. (Foto tomada de X ESPN. /Foto tomada de X ESPN.)

Keylor Navas enfrentará una nueva prueba de fuego, este domingo, en la Liga MX, cuando su equipo, el Pumas juegue contra el Chivas de Guadalajara.

El Halcón conversó sobre este trascendental encuentro, con el exjugador Hugo Sánchez, a quien le concedió una entrevista para el programa “Fútbol Picante”, de la cadena ESPN.

Keylor Navas compartió una entrevista con Hugo Sánchez

El encuentro será a las 7 p.m. hora tica y los universitarios serán locales. Este será un duelo directo en la búsqueda por mejorar posiciones en la tabla. En este momento, Chivas es noveno con 14 puntos; mientras que los Pumas tienen 13 unidades y están en el décimo lugar.

“Será un partido difícil como todos, pero si trabajamos con la seriedad durante los 90 y tantos minutos, tendremos posibilidades de ganar. Somos un equipo que se esfuerza, con intensidad y con trabajo.

“Sé que llegará el momento en que los partidos estarán de nuestro lado, aquí no se han dado los resultados, pero no es por falta de talento”, añadió el tico.

El Pumas viene de un empate contra Tigres y caer por goleada, contra el Juárez y el América, por lo que este encuentro con el equipo de Guadalajara es vital.

Keylor Navas contó qué lo sedujo del Pumas

El tico contó qué fue lo que lo sedujo del equipo mexicano, para irse a tierras aztecas, luego de jugar con el Newell’s Old Boys de Argentina.

“Me llamó Efraín (Juárez, técnico) y quería saber cuáles eran las ambiciones, el proyecto que tenía el club y me encantó”, afirmó el Hombre de Fe.