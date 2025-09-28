Este es el tiempo que tenía Keylor Navas sin recibir cuatro goles en un partido

América venció 4-1 a los Pumas de Keylor Navas (X de Pumas/X de Pumas)

Pese al inicio favorable para los Pumas este sábado por la noche en el clásico capitalino ante América, con el gol de Jorge Ruvalcaba, la noche para los de Navas acabó siendo una pesadilla en el estadio Ciudad de los Deportes.

Cuatro fueron los tantos que acabó anotando el equipo americanista a los felinos, siendo esto una goleada que Keylor Navas tenía mucho tiempo sin sufrir.

Para encontrar la última vez que el equipo del “El Halcón” recibió cuatro anotaciones con él en la cancha, tenemos que retroceder a setiembre del 2023. Esto significa que el guardameta patrio pasó más de dos años sin encajar esa cantidad de goles en un solo juego.

En aquella ocasión, Navas lo sufrió en un amistoso de Costa Rica ante Emiratos Árabes, con el mismo marcador de 4-1. La Selección patria era dirigida en ese momento por Claudio Vivas.

Keylor fue objeto de burlas por parte de conocido tiktoker mexicano

La humillante goleada del América sobre uno de sus máximos rivales históricos como los Pumas del UNAM, fue algo que no desaprovechó el conocido Mike Máquina del Mal, el cual es aficionado americanista y claro odiador del actual club del portero tico.

El tiktoker cuenta con más de un millón de seguidores en dicha red social y además en su canal de YouTube reacciona a los partidos de sus águilas junto a amistades, y este no desaprovechó para tirarle al nacional y a algunos de sus amistades que estaban con él que son aficionados al club de Keylor.

“Los Pumas se están cayendo a pedazos” gritaba segundos previos al segundo tanto que fue el que confirmó la remontada azulcrema.

Pero cuando Mike se desbordó y empezó a tirarle al de Costa Rica fue en el tercer gol de la noche. “Se mearon a Keylor Navas, se mearon a Keylor Navas”, gritaba repetidamente mientras pedía que su equipo siguiera anotando más para hacerle una canción en tono de burla a los felinos y además bailarles.

“Mandaron a Keylor de regreso a Costa Rica, se me va la voz de gritar tantos goles del Ame”, expresó entre mucho insultos y demás contra el arquero y los Pumas en general.

Navas no pudo evitar la goleada contra los Pumas en su visita al América (Captura de pantalla ESPN/Pantallazo ESPN)

En la cuarta anotación de penal, La Máquina del Mal se puso a celebrar con mucha eufória y cumplió con cantar y bailar para humillar y burlarse más del equipo del tico, finalizando con un “qué lindo ser del América”.

Las águilas tienen 24 unidades y se mantienen en puestos de liguilla, mientras que los Pumas del UNAM están muy atrás de los azulcremas con tan solo 13 puntos. En la próxima fecha, Navas y compañía se medirán a otro histórico como Chivas en condición de locales, mientras que América recibirá al Santos.