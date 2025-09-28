(Video) Manfred Ugalde volvió a anotar este domingo y calienta motores en el mejor de los momentos

Manfred Ugalde sigue de la mano del gol en Rusia (Instagram Spartak Moscú/Instagram Spartak Moscú)

Manfred Ugalde sigue de la mano del gol y este domingo volvió a anotar con el Spartak de Moscú ante el Pari NN de la Liga Rusa, el cual es su tecer tanto en ocho días.

El delantero tico anotó a los nueve minutos un remate de izquierda tras un pase filtrado en el área, que colocó al otro lado de arquero.

Pareciera que la efectividad y confianza vuelven para el exjugador del Saprissa justo a tiempo, el domingo anterior le hizo un doblete al KS Samara, con lo que cortó la sequía con la que había arrancado el torneo en el que no había podido echarla en las primeras ocho jornadas.

Manfred Ugalde es una carta importante en la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com/Fotografía)

Tener a Manfred en un buen ritmo goleador es importante de cara a los partidos que enfrentará la Selección de Costa Rica en octubre ante Honduras y Nicaragua, los cuales definirán seguramente si clasifica o no al Mundial de Norteamérica 2026.

Ugalde no anotó ante Nicaragua y Haití en el inicio de la fase final de las eliminatorias, por lo que buscará retomar su ritmo goleador con la Sele, con la que anotó por última vez el 19 de junio ante República Dominicana por la Copa Oro.

