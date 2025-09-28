(Video) Keylor Navas vivió una pesadilla ante el América en una noche que sus compañeros en Pumas lo dejaron solo

Keylor Navas vivió un partido muy complicado ante el América de México. (X de Pumas/X de Pumas)

Keylor Navas no es Supermán, no es omnipresente, no tiene cuatro manos o la posibilidad de estar en cada jugada, eso le pasó en el partido de este sábado ante el América de México pues por más que se esforzó no pudo evitar la derrota de Pumas por 4-1.

El tico jugó su primer clásico capitaliano ante las Águilas y, al menos él, no decepcionó, estuvo a la altura del reto, con tapadones por aquí y por allá a rivales y hasta compañeros que la tiraban sobre su marco, era todos contra el tico y, a cómo podía, resolvía.

La mejenga, en el estadio Ciudad de los Deportes, fue superintensa para el arquero costarricense, escenario en el que juega el América como local este torneo, dado que el icónico Estadio Azteca está en remodelaciones de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

En el primer tiempo el asunto no estuvo tan intenso, los Pumas lo acabaron ganando 1-0 con el tanto de Jorge Ruvalcaba a los 34 minutos, pero en el segundo tiempo le rompieron el marco al nacional.

A Keylor, en el complemento, su equipo lo dejó a su suerte, a lo que pudiera sacar y hacer ante la metralla del rival y, entre tanto desconcierto, hasta remates de sus propios compañeros.

Así se empató la mejenga tras un tapadón que Navas le hizo al francés Allan Saint-Maximin, pues en el rechazo, la pecosa le dio a Álvaro Ángulo en el pecho y se metió de autogol.

Al 57′, Navas sacó lo que era otro autogol, un cabezazo de Aarón Ramsey que rechazó de manera heróica, pero ante tanto bombardeo, no pudo llegarle al jupazo de José Zúñiga al 58′.

El 3-1 fue el que más le dolió al tico, un pepino de Alejandro Zendejas en el que bañó al Halcón con un toquecito exquisito que por más estirón que hizo Navas, no pudo llegarle y luego el diez azulcrema también puso el 4-1 de penal al 83′.