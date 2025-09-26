Diego Obando hizo preguntas sobre Keylor Navas en México y las respuestas lo sorprenderán

Keylor Navas enfrentará al América este sábado por la Liga MX (Pumas/Pumas)

Diego Obando, periodista de Multimedios Canal 8, está en México para cubrir el partido del próximo sábado entre el América y Pumas, un clásico capitalino que siempre llama la atención y aprovechó que su presencia allá para hacer una curiosa dinámica.

El reportero salió a la calle a preguntarle a la gente cuánto conoce de Keylor Navas, flamante arquero del cuadro felino, y algunas respuestas sorprendieron porque, de entrada, varios reconocieron que no sabían ni de quién les estaban hablando.

No es que se tratara de preguntarle a gente que no sabía de fútbol, pues algunos andaban hasta camisetas de ese deporte y no supieron, mientras que otros apenas y sabían que era de Costa Rica o “Costarriqueno”, como indicara alguno.

Al consultarles en cuáles equipos ha jugado, los que sabían algo dijeron el Real Madrid y el PSG, pero uno sorprendió al decir que Saprissa, a lo que Diego le respondió que de dónde conocía al Monstruo y aseguró tener amigos ticos que le han hablado de la S.

A pesar de que Navas tiene un estatus de figura mundial para muchos, mucha de la gente de a pie en México, al parecer, estaba medio perdida.