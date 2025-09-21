Video: Keylor Navas pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos con Pumas

Keylor Navas tuvo un sábado agridulce, en el juego entre Pumas y Tigres. Facebook Pumas. (Pumas/Pumas)

El tico Keylor Navas pasó del cielo al infierno con su equipo, el Pumas, en el juego que disputó este sábado ante el Tigres.

Los universitarios marcaron su gol al minuto 86. José Macías abrió la cuenta en el cierre del partido, gracias a una asistencia de Adalberto Carrasquilla, pero en el 91 señalaron un penal para Tigres.

El error de Keylor Navas que le costó el partido a Pumas

Nicolás Ibáñez se encargó de cobrar el tiro desde los once pasos, Keylor reaccionó y rechazó la pelota, pero en el rebote, el argentino Ángel Correa aprovechó y puso el gol del empate, pese al esfuerzo del meta tico.

Al 23, el galés Aaron Ramsay también falló un penal para el equipo del tico.