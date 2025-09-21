Legionarios

Video: Keylor Navas pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos con Pumas

Keylor Navas no olvidará lo que le pasó al cierre del juego entre Pumas y Tigres

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Keylor Navas detuvo el penal ante Mazatlán con sus pies.
Keylor Navas tuvo un sábado agridulce, en el juego entre Pumas y Tigres. Facebook Pumas. (Pumas/Pumas)

El tico Keylor Navas pasó del cielo al infierno con su equipo, el Pumas, en el juego que disputó este sábado ante el Tigres.

Los universitarios marcaron su gol al minuto 86. José Macías abrió la cuenta en el cierre del partido, gracias a una asistencia de Adalberto Carrasquilla, pero en el 91 señalaron un penal para Tigres.

El error de Keylor Navas que le costó el partido a Pumas

LEA MÁS: Keylor Navas hizo pasar un momento muy acongojante a Corney al conocerse

Nicolás Ibáñez se encargó de cobrar el tiro desde los once pasos, Keylor reaccionó y rechazó la pelota, pero en el rebote, el argentino Ángel Correa aprovechó y puso el gol del empate, pese al esfuerzo del meta tico.

Al 23, el galés Aaron Ramsay también falló un penal para el equipo del tico.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylor NavasPumasMéxicoLiga MXTigres
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.