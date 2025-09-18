Keylor Navas hizo pasar un momento muy acongojante a Corney al conocerse

Keylor Navas, portero de la Selección Nacional de Costa Rica, "enjachó" a creador de contenido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas “enjachó” a un creador de contenido por estar en el salón de hotel donde él estaba y lo hizo sonrojarse de la vergüenza frente a todos.

El portero de la Selección Nacional y del equipo Pumas, de México, lo hizo en plan broma, pero buen susto se llevó el joven tico.

Se trata del youtuber popularmente conocido como Corney, quien en ocasiones ha trabajado para Deportes Repretel en transmisiones de fútbol.

LEA MÁS: Corney le tira a influencers que estafan con negocios digitales y Choché Romano le respondió en los comentarios

De hecho, en este último partido de La Sele contra Haití, que se jugó en el estadio Nacional formó parte de la transmisión de canal 6.

Corney compartió en sus redes el video de como conoció fue que conoció a Navas y la vacilada que le pegó.

Corney es un joven tico creador de contenido. (Captura de video/Captura de video)

El arquero nacional iba saliendo del salón cuando se toparon de frente y se saludaron.

“¿Cómo traen a este muchacho aquí?“, preguntó Keylor después de darse la mano.

LEA MÁS: Choché Romano terminó en un hospital de París con su hija, así está la pequeñita

Eso hizo que Corney se pusiera más rojo que un tomate y hasta el mismo Navas lo empezó a vacilar.

“¿Pero por qué se pone rojo si yo no lo he dicho nada?“, le dice entre risas.

Keylor Navas "enjachó" a Corney cuando se conocieron

El Tiktoker no podía ni hablar de la vergüenza, pues era la primera vez que lo conocía.

Al final ambos se volvieron a dar la mano y se rieron.

“Me agarró feo. Me morí. Es increíble. ¡Qué linda la vida!“, dijo cuando el portero salió del lugar.

El creador de contenido escribió en el video que Keylor Navas es uno de sus ídolos y que ya puede dormir tranquilo porque al fin lo conoció aunque fuera de esa manera.