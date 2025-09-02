Choché Romano terminó en un hospital de París con su hija, así está la pequeñita

Choché Romano y su esposa Ashley García vivieron momentos muy angustiantes por la salud de su hija mayor. (Instagram /Instagram)

Choché Romano y su esposa Ashley García vivieron momentos bastante angustiantes en París, Francia, luego que su hija Leah se enfermara y terminaran en un hospital.

El comediante contó que desde que llegaron al país del amor, su hija mayor se quejaba por un fuerte dolor de oído y que como pagaron un seguro médico decidieron llevarla al doctor.

Luego de ser examinada por una pediatra, les confirmaron que a su pequeña le dio una infección de oído llamada otitis media, que es causada por la inflamación e infección del oído medio, que se ubica detrás del tímpano.

“Leah ya venía tocadilla desde Costa Rica, con una gripe y tos, se le desarrolló una otitis, que es una infección en ambos conductos de los oídos y también le repercute en la garganta y en los ganglios. Le mandaron antibiótico y le ha hecho superbién, pero sí fueron horas angustiantes. Cuando ya le pusieron el brazalete con el nombre, yo dije: ‘¡Señor! ¿y ahora qué sigue?’, ustedes no tienen idea que momentazo", contó en sus redes.

Choché Romano contó que se sintió muy mal cuando vio que a su hija le pusieron el brazalete de hospital en Francia. (redes/Instagram)

Afortunadamente, la pequeña fue dada de alta a las pocas horas y van a poder continuar con su paseo familiar.

Choché, además, recalcó la importancia de viajar con un seguro médico, más cuando se anda con niños, porque en cualquier momento les puede salvar la tanda como en esta ocasión.

“Por favor, no viajen sin un seguro médico. Ustedes no tienen idea cuánto fue la cuenta médica estos días que la atendieron pediatras especializados, que la trataron como la trataron, la chinearon como la chinearon”, mencionó.

La hija de Choché Romano tuvo que se atendida en un hospital de Francia. (redes/Instagram)

