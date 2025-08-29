Choché Romano está que no cabe de la felicidad por una gran noticia que recibió

Choché Romano, humorista y presentador (redes/Instagram)

El humorista Choché Romano anda más feliz que de costumbre por una gran noticia que recibió sobre su peso y que lo tiene a la vez muy motivado.

Hace unos días les contamos que el también colaborador del programa ¡Qué buena tarde!, de Teletica, tomó la decisión de bajar de peso y sus esfuerzos se están viendo reflejados.

LEA MÁS: Unas fotografías hicieron que Choché Romano tomara una decisión que nadie esperaba

Este jueves tuvo cita donde su nutricionista y se llevó la gran sorpresa de que ha bajado 13 kilos en los últimos días y que su peso, actualmente, está en 103,4 kilogramos.

La nutricionista le dijo que estaba “demasiado orgullosa” de su evolución.

Choché Romano estaba que no podía creer lo que ha bajado de peso hasta ahora. (redes/Instagram)

“Todo lo que usted haga debe de ir acompañado de la mano de profesionales. Yo a la doc siempre le digo: ‘Yo quiero tener mi plan alimenticio y mi nuevo estilo de vida y construirlo de manera sostenible, pero comiendo esto, esto y esto’, ¡103 kilos!. Quiero dedicarles este triunfo a todas las hamburguesas...”, comentó muy feliz.

Choché Romano ha sido blanco de burlas por su sobrepeso, pero ya le está poniendo bonito a los ejercicios y a la buena alimentación. (Choché Romano }/Choché Romano)

LEA MÁS: La foto de Choché Romano que desató una ola de felicitaciones

Choché contó hace unas semanas que, además de ir a jugar pádel dos veces a la semana, está saliendo a caminar por los alrededores de su casa y también siguiendo un plan nutricional, por lo que sus esfuerzos ya se están viendo reflejados.