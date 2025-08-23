Teleguía Farándula

La foto de Choché Romano que desató una ola de felicitaciones

Choché Romano está trabajando en silencio

Por Fabiola Montoya Salas
Choché Romano
Choché Romano compartió una foto donde se ve bastante cambiado. (Captura ¡OPA!/Captura ¡OPA!)

El presentador y comediante Choché Romano está recibiendo una lluvia de felicitaciones en redes sociales tras mostrarse como nunca antes.

Por medio de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía donde se le ve con una camisa negra y una pantaloneta blanca, acompañada únicamente de la palabra: “viernes”.

Lo que más llamó la atención fueron los comentarios de sus seguidores y allegados, quienes notaron que Romano está trabajando en silencio, pues mostró un cambio físico que ha sorprendido a muchos.

Choché Romano haciendo una seña de amor con sus manos.
Choché Romano recibió varios comentarios. (Archivo/Archivo)

Entre los mensajes destacaron: “Las veces que sean necesarias, campeón”, “Jue, mi alma más campeón, un abrazo enorme”, “Felicidades, yo sé lo que cuesta batallar con la resistencia a la insulina y sobrepeso, pero vamos por buen camino, intentando todos los días mejorar y eso es lo que cuenta, siga adelante”, “Qué bien se ve, qué gran fuerza de voluntad”.

Choché Romano
Choché Romano mostró su cambio. (Choché Romano /Choché Romano)

Por lo visto, Romano va este año con todo para cumplir una meta que se había propuesto hace tiempo.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

