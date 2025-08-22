Natalia Romano reveló cómo se siente al quedar fuera de Mira quién baila pese a pulsearla tanto

Natalia Romano, hermana del humorista y presentador Choché Romano, era una de las postuladas a participar en MQB. (Redees/Instagram)

Natalia Romano quedó fuera de Mira quién baila (MQB) pese a toda la pulseada que se pegó y la postulación de sus seguidoras.

El nombre de la hermana del humorista Choché Romano fue uno de los que apareció en la página oficial del concurso de baile cuando pidieron a los televidentes que nombran a quién querían ver en esta nueva temporada.

Ella hizo varios posteos en sus redes sociales pidiéndole a su “comunidad” que siguieran votando por ella para entrar el concurso; sin embargo, ya Teletica oficializó a las cinco mujeres que estarán en la pista y ella no fue escogida por la producción.

Precisamente, una de sus seguidoras le preguntó este viernes que cómo se sentía al no entrar a MQB y esta fue su respuesta:

“Me siento ganadora, como siempre se los dije porque jamás imaginé, jamás, jamás imaginé, que tenía una comunidad que me quería tanto, que me postulaba. O sea, yo jamás me imaginé que me iban a postular ustedes, jamás me imaginé que me iban a solicitar en todas las veces que Mira quién baila o los mismos bailarines pusieran que recomendaran a alguien y ustedes me postulaban y me postulaban”, dijo.

La creadora de contenido agregó que ella fue la más postulada y que, aunque la hubieran llamado de Teletica, hubiera dicho que no porque su hija aún está muy pequeña. Aunque sí se le vio muy entusiasmada durante varios días.

“¿Cómo me siento?, tranquila, feliz, ganadora, por la comunidad que me di cuenta que tenía, además como se los dije yo ya estoy en Mira quién baila con Mari Uriarte, entonces no pasa nada. Además, como yo se lo comentaba a un periodista que me preguntó un día de estos, si me hubieran llamado yo hubiera tenido que decir que no, Mari (su hija) está muy pequeñita y yo me dedico muchísimo a ella, en este momento no puedo ceder tantísimo el control porque realmente Mari me necesita", mencionó.

