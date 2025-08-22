Esto opinan los televidentes de la llegada de Ítalo Marenco a Teletica

Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y ya están los 10 participantes de este año. (redes/Instagram)

Ítalo Marenco fue confirmado como el décimo participante de Mira quién baila (MQB) en su segunda temporada y la noticia fue muy bien aceptada por los televidentes.

En las redes sociales del programa subieron una foto del presentador anunciando así su fichaje con Teletica y solo comentarios positivos le han puesto.

“Mi favorito de la temporada definitivamente”. “No me lo esperaba”. “Él va a ser el ganador”. “De mis favoritos, ¡éxitos Ítalo Marenco! Siempre ha demostrado ser una gran persona y desde ya tiene mi voto. La Trafiquina estará contenta en el cielo", son parte de los mensajes que los seguidores de la competencia de baile han escrito.



También varias figuras conocidas comentaron el posteo de Teletica, entre ellas la presentadora Gabriela Jiménez, quien escribió: “¡Yeahhhh! ¡Ahora sí papá! A darle mi querido Ítalo".

Cabe recordar que ellos fueron compañeros en Repretel tiempo atrás, cuando ella era periodista de Deportes Repretel y él presentador en Giros.

La presentadora Melania Villalta, quien estuvo en El Chinamo 2024, también comentó: “¡Espectacular!“.

El posteo de la confirmación de Marenco en MQB se sigue llenando de comentarios deseándole todo lo mejor al presentador en este nuevo reto y en su nuevo lugar de trabajo.