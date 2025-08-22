Farándula

Esto opinan los televidentes de la llegada de Ítalo Marenco a Teletica

Ítalo Marenco fue presentado oficialmente como ficha de Teletica y estará en MQB

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)
Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y ya están los 10 participantes de este año. (redes/Instagram)

Ítalo Marenco fue confirmado como el décimo participante de Mira quién baila (MQB) en su segunda temporada y la noticia fue muy bien aceptada por los televidentes.

En las redes sociales del programa subieron una foto del presentador anunciando así su fichaje con Teletica y solo comentarios positivos le han puesto.

LEA MÁS: Vea la locura que hizo Ítalo Marenco al ser presentado para Mira quién baila de Teletica

“Mi favorito de la temporada definitivamente”. “No me lo esperaba”. “Él va a ser el ganador”. “De mis favoritos, ¡éxitos Ítalo Marenco! Siempre ha demostrado ser una gran persona y desde ya tiene mi voto. La Trafiquina estará contenta en el cielo", son parte de los mensajes que los seguidores de la competencia de baile han escrito.

Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)
Ítalo Marenco ya fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB). (redes/Instagram)

También varias figuras conocidas comentaron el posteo de Teletica, entre ellas la presentadora Gabriela Jiménez, quien escribió: “¡Yeahhhh! ¡Ahora sí papá! A darle mi querido Ítalo".

Cabe recordar que ellos fueron compañeros en Repretel tiempo atrás, cuando ella era periodista de Deportes Repretel y él presentador en Giros.

LEA MÁS: Ítalo Marenco se pegó su primera llorada en Teletica; esta fue la razón

La presentadora Melania Villalta, quien estuvo en El Chinamo 2024, también comentó: “¡Espectacular!“.

El posteo de la confirmación de Marenco en MQB se sigue llenando de comentarios deseándole todo lo mejor al presentador en este nuevo reto y en su nuevo lugar de trabajo.

Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)
Ítalo Marenco llegó a su presentación metido en una botarga. (redes/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ítalo MarencoRepretelTeleticaMira quién baila
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.