Vea la locura que hizo Ítalo Marenco al ser presentado para Mira quién baila de Teletica

Ítalo Marenco ya es oficialmente parte de Teletica.

Ya es un hecho. Ítalo Marenco dejó Repretel por Teletica y este viernes se confirmó su llegada a canal 7.

Apenas pasaron unos días desde que se despidió de Giros, de canal 6, y ya se confirmó lo que muchos sospechaban: el presentador será parte de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

La noticia se dio a conocer en medio del programa De boca en boca, pues todos los participantes del concurso fueron convocados en un restaurante de barrio Escalante donde llegó Marenco dentro de una botarga, pero después se salió y apareció arriba de una mesa.

Así fue la presentación del décimo participante de Mira quién baila 2025 en De boca en boca (redes/Captura de video)

Ítalo se convierte en el décimo participante oficial del reality de baile, que arranca el próximo domingo 14 de setiembre.

El simpático conductor dejó claro en su adiós a Repretel que necesitaba un cambio en su carrera, y parece que la jugada le salió de maravilla. Tras colgar el micrófono de canal 6 el pasado 14 de agosto, se fue de vacaciones familiares a Cancún, México, para recargar pilas antes de asumir este nuevo reto.

Con su confirmación ya quedaron definidos las cinco mujeres y cinco hombres que estarán en competencia en la pista más famosa de la televisión.

Los famositicos que estarán en MQB serán: Ivonne Cerdas, Mariana Uriarte, Thais Alfaro, Ericka Morera y Katherine Campbell. Mientras que, los hombres son: Daniel Montoya, Randall “Chiqui” Brenes, Jeff On, Neto Rangel e Ítalo Marenco.

Ericka Morera está de cumpleaños este 22 de agosto y la reunión de los 10 participantes sirvió para celebrar su natalicio.