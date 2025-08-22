Ítalo Marenco se pegó su primera llorada en Teletica; esta fue la razón

Ítalo Marenco ya es figura de canal 7. (Captura/Captura)

Minutos después de ser confirmado como el nuevo fichaje de Teletica para Mira quién baila (MQB), Ítalo Marenco se pegó su primera llorada en cámaras en su nueva casa.

El presentador estaba hablando de su llegada a canal 7 para el reality de baile y recordó las palabras que le dijo su papá, don Álvaro Marenco, semanas antes de morir.

Marenco se conmovió al recordar a su progenitor, quien falleció el 9 de febrero del 2023 por cáncer.

Según, Ítalo, en una ocasión su papá le dijo: “Yo lo voy a ver bailando ahí (en la pista de Teletica) algún día, y hoy tengo que decir que ese viejillo loco que me está cuidando desde el cielo, tenía razón”.

Ítalo se conmovió hasta las lágrimas al mencionar esas palabras, que compartió con el público de De boca en boca, programa donde fue presentado este viernes, incluso María Fernanda León le dio un abrazo, claramente tocada con sus palabras.

María Fernanda León abrazó a Ítalo Marenco luego de que el ex-Repretel recordara lo que le dijo su papá. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Marenco llega a Teletica ocho días después de salir de Repretel, televisora en la que trabajó durante 11 años y a la que renunció el pasado 1 de agosto.

