Estas fueron las primeras palabras de Ítalo Marenco al llegar a Teletica

Ítalo Marenco en su primera aparición oficial como figura de Teletica. (Instagram/Instagram)

Ocho días después de su definitiva salida de Repretel, Ítalo Marenco fue presentado oficialmente, este viernes, como ficha de Teletica para la segunda temporada de Mira quién baila.

En su presentación oficial en canal 7, en el programa De boca en boca, el expresentador de Giros agradeció a Teletica la oportunidad que le dieron y al público por todo el apoyo.

“Tengo que darle muchísimas gracias a Teletica por tenerme aquí, por esta oportunidad hermosa que me están dando y a todos ustedes que están aquí y a las señoras y familias que me han adoptado como un hijo”, afirmó Marenco en sus primeras declaraciones como figura del canal del trencito.

El show de baile será el vagón en que Teletica se subirá a canal 7, pero su destino definitivo en la televisora será el programa Buen día, solo que eso será en una próxima etapa.

La llegada de Marenco al 7 tras salir del 6 fue un secreto a voces desde que el presentador renunció a Repretel, el pasado 1 de agosto.

Ítalo se despidió de la televisora de La Uruca el 14 de agosto, esta semana se fue a vacaciones a Cancún, México, y regresó al país el jueves para su anuncio en canal 7.

Con Marenco se completan las 10 figuras elegidas para bailar en MQB 2025.

