Teletica anunciará este viernes un bombazo y este fue el adelanto que hicieron

Teletica prepara una gran sorpresa para sus televidentes. (Instagram/Instagram)

Teletica dará un gran anuncio este viernes 22 de agosto y ya dio un adelanto sobre a qué hora dará la sorpresa a sus televidentes.

La noticia la darán a conocer en el programa De boca en boca y está relacionada con el concurso Mira quién baila (MQB).

LEA MÁS: Teletica sacude la segunda temporada de Mira quién baila con un cambio de última hora

Y es que hoy revelarán quién es el décimo famoso invitado a la pista más famosa de la televisión y todo hace indicar que será la confirmación del presentador Ítalo Marenco como la nueva ficha de canal 7.

“El misterio llega a su fin... Hoy a la 1:30 p.m. en #DBEB se revela el último participante de #MQBCR“, publicaron en Facebook junto a una imagen en la que le pidieron a la gente que adivine de quién es la silueta.

Este viernes 22 de agosto se revelará el misterio en Teletica (redes/Facebook)

Ítalo Marenco renunció a Repretel el pasado 1 de agosto, luego de 11 años de ser una de las figuras principales de la televisora de La Uruca.

Horas después de confirmarse su salida de canal 6 empezó el rumor de que estará en la segunda temporada de Mira quién baila, siendo este el programa que lo unirá con Teletica a partir de ahora.

LEA MÁS: Ítalo Marenco salió del país antes de ser anunciado en su nuevo trabajo

El presentador estuvo estos días de vacaciones en Cancún, México, junto a su esposa e hija, curiosamente regresó este jueves al país, apenas para su presentación oficial en el canal del trencito.