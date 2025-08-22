Farándula

Teletica anunciará este viernes un bombazo y este fue el adelanto que hicieron

Teletica dará este viernes 22 de agosto una gran gran noticia a sus televidentes

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Logo Teletica.
Teletica prepara una gran sorpresa para sus televidentes. (Instagram/Instagram)

Teletica dará un gran anuncio este viernes 22 de agosto y ya dio un adelanto sobre a qué hora dará la sorpresa a sus televidentes.

La noticia la darán a conocer en el programa De boca en boca y está relacionada con el concurso Mira quién baila (MQB).

LEA MÁS: Teletica sacude la segunda temporada de Mira quién baila con un cambio de última hora

Y es que hoy revelarán quién es el décimo famoso invitado a la pista más famosa de la televisión y todo hace indicar que será la confirmación del presentador Ítalo Marenco como la nueva ficha de canal 7.

“El misterio llega a su fin... Hoy a la 1:30 p.m. en #DBEB se revela el último participante de #MQBCR“, publicaron en Facebook junto a una imagen en la que le pidieron a la gente que adivine de quién es la silueta.

Este viernes 22 de agosto se revelará el misterio en Teletica
Este viernes 22 de agosto se revelará el misterio en Teletica (redes/Facebook)

Ítalo Marenco renunció a Repretel el pasado 1 de agosto, luego de 11 años de ser una de las figuras principales de la televisora de La Uruca.

Horas después de confirmarse su salida de canal 6 empezó el rumor de que estará en la segunda temporada de Mira quién baila, siendo este el programa que lo unirá con Teletica a partir de ahora.

LEA MÁS: Ítalo Marenco salió del país antes de ser anunciado en su nuevo trabajo

El presentador estuvo estos días de vacaciones en Cancún, México, junto a su esposa e hija, curiosamente regresó este jueves al país, apenas para su presentación oficial en el canal del trencito.

Ítalo Marenco y su último día en Giros, de Repretel, 14 de agosto de 2025. Cortesía Repretel
Ítalo Marenco finalmente sería aunciado este viernes en Teletica. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TeleticaDe boca en bocaÍtalo MarencoRepretelMira quién baila
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.