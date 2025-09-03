Corney le tira a influencers que estafan con negocios digitales y Choché Romano le respondió en los comentarios

Corney contó de la propuesta que le hicieron. (Captura de video/Captura de video)

Corney, creador de contenido, se sinceró con sus seguidores al contar que fue insultado por admitir que no quiere ser su propio jefe con el tema de mercados digitales. Ante la polémica, Choché Romano no se quedó callado y decidió pronunciarse.

“Mae, creo que me pasó algo con una persona que se dedica a hacer forex, y yo dije: ‘yo sé que el trading y el forex no tienen nada que ver con las personas que meten gente, pero toda esa gente que sí estafa, haciéndoles creer a ustedes que se pueden hacer millonarios en poquito tiempo y juegan con las necesidades de la gente, no’”, dijo Corney, contando que lo empezaron a etiquetar en las historias de la persona que le ofreció ingresar al mercado.

El creador de contenido imitó a la persona que le dio la oferta, sin decir nombres.

“Estaba viendo a un mae de esos que se hacen llamar influencers. Mae, en realidad, todos los influencers están en la quiebra. Cuando seas dueño de tu propio negocio, podemos hablar. Tenés que ponerte peluca para destacar. Nosotros generamos negocios digitales”, imitó.

El creador de contenido dijo que esta persona se ofendió cuando le expresó que sabía de qué trataba el tema y que no pensaba ponerse para eso.

Varios de sus seguidores no dudaron en responder al clip, nombrando a Choché Romano, quien, aparte de ser comediante, también se dedica a los negocios digitales. Fue por eso que salió al paso de los comentarios.

“Aclare que usted y yo sí nos queremos”, agregó con un emoji riéndose.

Romano dejó en claro que la relación entre ambos es buena y que el conflicto no tiene que ver con él.