Keylor Navas es portada en México por un dato con el que le saca pecho en la Liga MX

El arquero de Pumas, Keylor Navas, reacciona luego del gol de Tigres en el partido por la Liga MX. (VICTOR CRUZ/AFP)

Keylor Navas sigue dando de qué hablar en México y este lunes es portada en uno de los diarios más importantes de ese país por lo que está haciendo con los Pumas de México.

Récord, uno de los diarios deportivos aztecas más leídos, le dedicó toda su primera plana para lllamarlo “Muralla tica”, y destacó una cifra con la que afirma es el mejor meta en ese país.

“Desde el debut de Keylor Navas en la jornada tres, Pumas se ha convertido en el equipo con menos goles recibidos. Entre la tercera y novena fecha, que recién terminó, el conjunto de la UNAM apenas encajó cuatro goles, tres menos que Cruz Azul y Xolos”, mencionaron.

Navas sigue dando grandes actuaciones cada partido, el sábado ante Tigres, atajó un penal a los 90 minutos, aunque para su mala fortuna el rebote le quedó al cobrador y anotó en esa jugada.

A Keylor, además, ya le dieron la cinta de capitán en el club, lo que habla la confianza y liderazgo que le ofrecieron desde que llegó al cuadro de la capital mexicana.