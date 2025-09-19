Keylor Navas reveló lo que quiere hacer cuando se retire del fútbol y es algo que nadie esperaba

Keylor Navas tiene un equipo de motocross llamado KN1. (Cortesía/Cortesía)

Keylor Navas realizó una importante confesión sobre lo que sería su vida una vez se retire del fútbol profesional posiblemente en unos años para dedicarse a otro deporte.

En una transmisión en vivo en Instagram, el arquero costarricense de los Pumas de México aseguró que cuando diga adiós a las canchas probará suerte en el motocross.

El guardameta actualmente tiene un equipo de esa disciplina en Costa Rica, sin embargo, al ser un jugador profesional no puede practicar otra disciplina que además es bastante riesgosa.

“Es un deporte que me gusta bastante del que tengo esa espinita, ojalá que lo pueda hacer algún día, saber, tener esa sensación de estar en una parrilla de salida y sentir esos nervios, creo que sentir esa adrenalina no se compara”, comentó.

Keylor Navas disfruta mucho con el motocross porque le recuerda a su niñez.

Navas recordó que cuando era pequeño, cerca de su casa en Pérez Zeledón había un lugar en el que se practicaba motocross y cuando él escuchaba los motores, salía de la casa corriendo, atravesaba un lote para poder llegar y ver las competencias, el otro deporte que además del fútbol asegura que le apasiona.