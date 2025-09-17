Keylor Navas sorprende con sus palabras sobre Alajuelense y el Morera Soto

Keylor Navas aseguró que en el estadio Morera Soto la afición de Alajuelense mete mucho ambiente. (Mayela Lopez)

Keylor Navas, arquero costarricense del Pumas de México, dio unas declaraciones en su canal de YouTube en las que sorprendió a muchos al hablar de un tema que poco se le ha escuchado como lo es Alajuelense, con el que nunca ha tenido una relación cercana.

Al tico le consultaron sobre el archirrival del Monstruo y habló de la experiencia de jugar en el estadio Morera Soto, la cual definió como muy agradable por el ambiente que se arma.

Para el Halcón, las veces que estuvo en la gramilla de la Catedral fueron experiencias que le gustaron bastante.

“Es muy bonito, yo jugué varios clásicos ahí, pero yo jugaba en la contra en Costa Rica, en Saprissa, pero sí es verdad que la afición de Alajuela apoya mucho, el estadio es pequeñito y la gente se siente muy cerca, y eso da una atmósfera y un ambiente muy bonito para jugar un partido”, comentó el meta.

Navas jugó en el Morera Soto entre el 2006 y el 2009, el tiempo en el que fue guardameta del Saprissa en sus primeros años como jugador.