Keylor Navas tomó esta postura y envió un mensaje tras las críticas a la Selección Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas envió un mensaje y dejó clara su postura tras las duras críticas que ha recibido la Selección Nacional en las últimas horas.

La Tricolor no ha mostrado su mejor nivel y los empates ante Nicaragua y Haití, en los juegos eliminatorios para el Mundial 2026, los han dejado en una posición complicada, sobre todo ahora que se viene un rival más difícil, que es Honduras, al que enfrentarán el próximo 9 de octubre en condición de visitante.

“Estamos en una situación complicada y lo que toca ahora es afrontarla, pero no con palabras. ¡Es momento de trabajar más que nunca y confiar para dar la vuelta a esto!

“El sueño sigue intacto y yo confío en que lo vamos a conseguir. ¡Vamos a darlo todo hasta el último minuto por Costa Rica!”, escribió el Halcón en una publicación de Facebook.