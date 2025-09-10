Periodista Pablo Guzmán le tiró con todo al Piojo Herrera y hasta México terminó involucrado

Pablo Guzmán le tiró con todo al Piojo Herrera y hasta México terminó involucrado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pablo Guzmán, periodista y director del programa 120 Minutos, le tiró con todo a Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección Nacional, y hasta México salió involucrado.

En el programa de 120 minutos de este miércoles, los comentaristas hicieron un análisis tras el empate de la Sele contra Haití, Pablo no se aguantó y habló sin pelos en la lengua.

“La Federación le ha aplaudido todo al Piojo hasta el momento, sí, todo bien, pero es que ya están los balazos, ya se tienen que dar cuenta que alguien de Costa Rica tenía que estar ahí metido, alguien que sí sabe cómo se juegan las eliminatorias, alguien que sí conoce cuál es la realidad de la Concacaf.

Pablo Guzmán no se guardó nada. (120 minutos/Captura)

“El Piojo lo que conoce es la realidad de México... Eso es lo máximo que conocía y ¿tiene un problema? No", comentó Guzmán.

Luego, habló de la libertad que se le ha dado y hasta se dejó decir que “le falta sangre”. Además, no dejó de lado a Ignacio Hierro.

“Ignacio Hierro, ¿qué hace? El director de selecciones de Costa Rica, ¿qué hace? Nadie lo conoce. En el fútbol mexicano podrá ser muy bueno, pero aquí en Costa Rica, nada, ni con Sporting.

“Vino aquí, lo trajeron y no pudo hacer nada con Sporting y ahora con un cartel en Costa Rica de nada, es un director de selecciones nacionales y donde lo ves, se le vino el mundo encima”, agregó el comunicador.