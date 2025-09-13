(Video) Keylor Navas atajó un penal en partido entre Pumas y Mazatlán y todo esto dicen en México

Keylor Navas detuvo el penal ante Mazatlán, lo que significaba el empate para Pumas. (Pumas/Pumas)

Keylor Navas fue figura este viernes por la noche con el Pumas de México tras atajar un penal ante el Mazatlán, una acción que fue determinante para el cuadro felino que triunfó 4-1 como visitante, el primero que detiene en la Liga MX.

La acción se dio a los 56 minutos cuando la mejenga estaba 2-1, lo que significaba el empate para los locales y con mucho partido por delante, jugada con la que se sostuvo casi todo el segundo tiempo, pues los otros dos goles llegaron en tiempo de reposición.

Como si fuera poco, el equipo estaba celebrando sus 71 años de fundación, con lo que el Halcón le salvó a los suyos además una noche muy importante.

El colombiano Nicolás Benedetti tomó la pecosa y la colocó casi al centro, remate que el tico pudo rechazar con las piernas y dar un rebote lejano que no permitió que las cosas pasaran a más.

En la transmisión de Fox criticaron que el cafetero lanzó el cobró de manera muy deficiente pero que la reacción de Keylor Navas es muy buena para llevarse el cobro.

En redes sociales elogiaron bastante la acción tanto de parte de la afición felina como de la prensa en general, pues además del penal tuvo un par de acciones más determinantes.

Keylor Navas tuvo una alegría tras la decepción que tuvo con la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

"KEYLORNAVAS ES UN MURO! El tico vuelve a ser factor y brilla bajo los tres palos al detener un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido ante Mazatlán. Otra muestra de la capacidad del histórico guardameta", reseñó Claro Sports.

Como si no fuera poco, además fue elegido el jugador del partido por parte de la Liga MX en sus redes sociales, al indicar que se puso la capa para salvar a Pumas.

Los goles de Pumas los anotaron el “Memote” Guillermo Martínez a los 11 y 45+4, Alan Medina a los 90+5 y Juan José Macías, de penal a los 90+10.

