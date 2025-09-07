Keylor Navas hizo ránquin de sus mejores atajadas pero se olvidó de algunos equipos en su historial

Keylor Navas realizó un ránquin de sus mejores tapadas en los que aparecen equipos como Pumas. (X de Pumas/X de Pumas)

Keylor Navas se tomó el tiempo para hacer un ránquin de las mejores atajadas de su carrera, el cual compartió mediante su canal de YouTube, sin embargo no tomó en cuenta a todos los equipos en los que ha jugado en su carrera.

El arquero mostró acciones en el Real Madrid, Levante, Nottingham Forest, la Selección de Costa Rica y hasta en Pumas, pese a que tiene dos meses en ese club.

Navas habló de muy buena manera de todos esos equipos, pero no mencionó de ninguna forma al Newell’s Old Boys de Argentina, París Saint Germain de Francia y a Saprissa.

En el video cuenta “sus secretos” y qué pasó en momentos determinantes para salir bien librado como en el penal que atajó en la ronda de penales contra Grecia en Brasil 2014.

Además sacó caja de una tapada que le hizo a Lionel Messi en un clásico español el 2 de abril del 2016 en el estadio Camp Nou en Barcelona.

Mostró un par con el Levante, etapa antes de dar el salto al Real Madrid.

De su tiempo en Inglaterra dijo que fue una etapa muy bonita en una liga diferente y muy competitiva y recordó un tapadón que realizó contra el Brighton el 16 de abril del 2023.

Keylor Navas se olvidó de su etapa con Newell’s Old Boys en video que subió de sus mejores tapadas. (Facebook NOB./Facebook NOB.)

Con Pumas mostró una realizó contra Toluca hace quince días en un mano a mano y pare de contar. En la descripción del video menciona al PSG, pero no sale ninguna tapada.

A pesar de ser una etapa reciente, a Newell’s no lo menciona pese a que en los comentarios del video, aparecieron aficionados argentinos preguntando el porqué ignoró una etapa que terminó con un final polémico por la manera que dejó el club.

Y de Saprissa, pues tampoco ni sus luces en aquellos primeros años antes de irse al extranjero a tener una larga y extraordinaria carrera. ¿Quién sabe si no encontró video, no recuerda alguna buenta tapada como morado o simplemente se le chispoteó?

