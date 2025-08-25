Keylor Navas se empieza a dar cuenta que promesas que hizo en México serán difíciles de cumplir

Keylor Navas y el Pumas firmaron un amargo 0-0 ante Puebla. (X Pumas/X Pumas)

En medio de una fuerte silbatina, que se escuchó en cada rincón del estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México, la afición de los Pumas castigó a su equipo, debido a un amargo empate a cero ante el Puebla, último lugar de la tabla en el torneo mexicano.

El equipo de Keylor Navas en el fútbol mexicano sigue sin alzar vuelo, ya que ni en casa o de visita da muestras de ser el cuadro que sus aficionados esperan ver, pese a tener una planilla con la que muchos pensarían que tiene todo lo necesario para competir.

Este domingo fue solo una amargura más que se notó en la molestia de la gente al finalizar el juego. Ellos recriminan que los resultados no llegan y que después de seis jornadas están en la posición 13, con tan solo seis puntos en seis partidos.

Las promesas o ilusiones de campeonatos del parte tico, la meta que se trazó cuando llegó al club están complicadas, si por la víspera se saca el día, ya que en este momento son más sueños que objetivos realistas, pues no se ve cómo le podría competir a los monstruos del balompié mexicano.

De hecho, desde que Navas llegó a Pumas, tan solo han ganado dos de siete partidos entre la liga local y la Leagues Cup, torneo del que se perdió un partido por expulsión.

El aficionado felino por lo que muestra en redes se pregunta por qué con futbolistas como el tico, Adalberto Carrasquilla, Aaron Ramsey, entre otras figuras, no carburan.

Keylor Navas lució feliz a su llegada a Ciudad Universitaria para el juego entre Pumas y Puebla. (Pumas/Pumas)

La situación para Keylor es compleja dado que como arquero poco puede hacer por la ofensiva, en esa bronca no puede hacer mucho más que cumplir en el marco como sí lo ha hecho en casi todos los encuentros.

Este domingo se las tiró prácticamente libre, Puebla ni llegó, no lo exigió, al menos algún tirito para despertarlo, pero nada más. Hoy Navas fue un lujo más que una necesidad por como se dio el partido.

La ventaja para el cuadro azul y oro es el permisivo formato con el que se juega en México, que de 18 equipos, clasifican diez a la próxima fase, los primeros seis pasan a cuartos de final y los otros cuatro juegan un playoff para completar los ocho clasificados.

Hay que tener cuidado cuando se piensa en Pumas y las expectativas reales en México, es algo que la gente debe tener en cuenta antes de comprar cualquier discurso.