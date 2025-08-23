Keylor Navas se topó con el mejor portero en la historia de Pumas y esto fue lo que sucedió

Keylor Navas y Jorge Campos son los dos mejores porteros en la historia de Concacaf para muchos. (X Pumas/X Pumas)

Keylor Navas tuvo un encuentro con la historia en la sede de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, complejo en el que entrenan los Pumas en el fútbol azteca.

El arquero costarricense se reunió con el exportero mexicano Jorge Campos, quien para muchos es el mejor guardameta en la historia de la institución y de ese balompié.

Las cosas entre las dos figuras fueron muy amistosas, entre abrazos, charlas y buenos deseos por parte de ambos.

En aquella nación todavía hay un acalorado debate sobre si estos dos arqueros son los más destacados de la historia en la Concacaf.

Para otros, solo por lo que significa su trayectoria, el tico ya es la figura más importante en el llegar al arco de los felinos, pese a los años y lo conquistado por otros.

Medios aztecas resaltaron que Campos estuvo muy contento con Navas, a quien le deseó el mayor de los éxitos, y que pueda cumplir todos los objetivos que se trazó con Pumas.

En sus redes sociales, el club destacó la aparición de uno de sus ídolos. “Jorge Campos asistió al entrenamiento de Pumas y observó la práctica del equipo previo al partido de este domingo ante Puebla en CU”, acompañado de las fotos de la visita.

Los azul y oro enfrentarán este domingo a Puebla por la jornada seis en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México, a partir de las 5 p.m., hora tica, mejenga que se verá por el canal TUDN en distintos sistemas de cable en Tiquicia.

